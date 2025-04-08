Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: Listede Türkiye de var!

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlık firması Henley & Partners ile küresel veri istihbarat şirketi New World Wealth iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 Raporu”, dünyanın en yüksek sayıda milyoner barındıran şehirlerini açıkladı.

ABD, İlk 50 Şehir sıralamasında 11 şehirle liderliğini korurken, New York 818 centi-milyoner ve 66 milyarder dahil 384.500 yüksek net servete sahip bireyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Onu, 342.400 milyoner ile San Francisco ve Silikon Vadisi’ni kapsayan Bay Area takip etti. Bay Area, 82 milyarder ile New York'u geride bırakarak teknoloji zenginliğinin küresel merkezi olarak dikkat çekiyor ve son 10 yılda %98'lik bir büyüme kaydetti.

Son 10 yılın en hızlı büyüyen servet merkezleri

2014–2024 arasında milyoner nüfusunda en hızlı büyümeyi kaydeden şehirler sırasıyla yüzde 142 ile Shenzhen, yüzde 108 ile Hangzhou ve yüzde 102 ile Dubai oldu. Dubai, geçtiğimiz yıl 21. sıradan 18. sıraya çıkarak İlk 50'de en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. Şehirde şu anda 81.200 milyoner, 237 centi-milyoner ve 20 milyarder yaşıyor.

Çin, “En Zengin 50 Şehir” listesindeki yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 5 şehir ile listede yer alan Çin, bu yıl Guangzhou’nun da yer almasıyla birlikte 50 şehir arasında 6 şehir ile ABD’nin ardından ikinci sırada geliyor. Shenzhen, Hangzhou ve Dubai dışında, ABD’den Scottsdale (%125), West Palm Beach (%112), ve Hindistan’ın teknoloji merkezi Bengaluru (%120) son 10 yılda milyoner sayısını ikiye katlayan şehirler arasında. Ayrıca Miami (%94), Washington DC (%92) ve Austin (%90) de önemli büyüme yaşayan diğer şehirler olarak listede dikkat çekiyor.

Tokyo ve Singapur ilk 5’te, Londra ve Moskova geriliyor

Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Londra ise sıralamadaki düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 5. sıraya gerileyen Londra, bu yıl 215.700 milyonerle 6. sırada yer alıyor. Son 10 yılda yüzde 10’u aşan bir düşüş grafiğine sahip Londra’nın yanı sıra Moskova’da geçtiğimiz 10 yılda yüzde 25’lik düşüşle 40. sıraya kadar gerilemiş durumda. Bu iki şehir, İlk 50 listesinde negatif büyüme gösteren şehirler olarak dikkat çekiyor.

Buna karşılık, Nikkei 225 borsasının toparlanmasının da etkisiyle Tokyo, 292.300 milyonerle 3. sıradaki yerini koruyor. Tokyo’nun ardından Singapur da 242.400 milyonerle 4. sırada yer alıyor. Los Angeles ise 220.600 milyonerle Londra’yı geçerek 5. sıraya yükselmiş durumda.

Henley & Partners CEO’su Dr. Juerg Steffen, 2025’te belirgin bir eğilimin ortaya çıktığını vurguluyor: “Yatırım özgürlüğü ile yaşam kalitesi sunabilen şehirler, mobil sermaye yarışında öne geçiyor.” İlk 10’daki 7 şehir, yatırım yoluyla oturum programları sunan ülkelerde bulunuyor.

Lüksün Başkentleri: Monako, New York, Hong Kong

Ortalama servetin 20 milyon doları aştığı Monako, dünyada kişi başına servet bazında en zengin şehir ve aynı zamanda dünyanın en pahalı şehri olarak listenin zirvesinde yer alıyor. Fransa’nın güneyinde yer alan bu şehir devleti Dünya’nın en yüksek net gelirli bireylerine ev sahipliği yapıyor. Burada lüks dairelerin m² fiyatı 38.800 dolar aşıyor. Monako’nun ardından metrekare başına 27.500 dolar fiyatla New York geliyor, onu 26.300 dolar ile Hong Kong, 24 Bin dolar ile Londra, 21.200 dolar ile Saint-Jean-Cap-Ferrat, 20.400 dolar ile Paris ve 19.500 dolar ile Sydney takip ediyor.

945 milyar dolarlık servetle Türkiye, süper zenginlerin rotasında

Raporda yer alan bir diğer dikkat çeken veri ise Türkiye’ye ait. 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de toplam 40.200 milyoner, 131 centi-milyoner ve 16 milyarder bulunuyor. İstanbul, bu servetin merkezinde yer alarak 15.000 milyoner, 58 centi-milyoner ve 10 milyardere ev sahipliği yapıyor. Sadece Bodrum’da ise dikkate değer sayıda centi-milyonerin yaşadığı biliniyor. Türkiye'de kişi başına düşen ortalama likit servet yaklaşık 11.200 dolar seviyesinde. Bu oran, BRICS ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça sağlıklı bir tablo ortaya koyuyor. Ülke genelinde tutulan toplam likit servet ise yaklaşık 945 milyar dolar düzeyinde.

Türkiye aynı zamanda, Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir köprü görevi gören İstanbul başta olmak üzere, ultra zengin ziyaretçiler açısından da cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Her yıl Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen 110.000’den fazla yüksek net değerli birey, Türkiye’nin dünyaca ünlü lüks otellerini ve tatil destinasyonlarını tercih ediyor. Bu rakam Türkiye’yi süper zenginler için dünyanın en popüler 18. seyahat destinasyonu yapıyor.

Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

İstanbul, sadece Türkiye’nin finansal merkezi değil, aynı zamanda Avrupa ile Orta Doğu arasında bir geçiş kapısı. Yüksek net servetli bireyler için sunduğu yaşam tarzı, yatırım fırsatları ve kültürel zenginlikleriyle İstanbul ve Bodrum, küresel servet haritasında her geçen yıl daha görünür hale geliyor. Türkiye, yatırım yoluyla oturum programlarına gösterilen yoğun ilgiyle birlikte, uluslararası yatırımcılar için artık sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir alternatif yaşam ve varlık merkezi.”