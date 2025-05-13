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Samsung, en ince modelini tanıttı: Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung, bugüne kadarki en ince amiral gemisi modeli olan S25 Edge’i tanıttı. Türkiye'de de ön siparişe sunulan yeni modelin başlangıç fiyatı 71 bin 499 TL olarak duyuruldu.

Haber Merkezi
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Samsung, en ince modelini tanıttı: Türkiye fiyatı belli oldu
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Samsung, premium segmentteki rekabeti bir adım öteye taşıdı ve bugüne kadarki en ince amiral gemisi modeli olan S25 Edge'i tanıttı. S25 Edge, yapay zeka destekli gelişmiş özellikleriyle öne plana çıkarken, daha taşınabilir ve şık tasarımıyla hedefinde genç kullanıcılar var.

Samsung, cihazın kalınlığını azaltmak adına baskılı devre kartı ve termal sistemlerde yapısal değişikliklere gitti. Şirket yetkilileri, "Kullanıcılardan gelen mesaj netti: Performanstan ödün vermeyen, aynı zamanda daha ince ve taşınabilir bir telefon istiyorlardı" dedi.

Apple'a karşı stratejik bir hamle mi?

S25 Edge'in lansmanı, teknoloji dünyasında da ses getirdi. Analistler, Samsung'un yeni modelini, yılın ikinci yarısında daha ince bir iPhone çıkarması beklenen Apple'a karşı stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

Samsung, S25 Edge'in 23 Mayıs'ta Güney Kore'de, 30 Mayıs'ta ise Amerika Birleşik Devletleri'nde raflardaki yerini alacağını duyurdu. Cihazın, Çin ve Avrupa başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkede satışa sunulması planlanıyor.

Samsung S25 Edge, Türkiye'de ne kadar satılacak?

Güney Kore merkezli marka, yeni amiral gemisi Samsung S25 Edge'i Türkiye'de ön siparişe sundu. Samsung S25 Edge'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 71 bin 499 TL olarak açıklandı. Telefonun 512 GB'lık versiyonu ise 79 bin 499 TL'den satışa sunuldu.

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