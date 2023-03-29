Güneş’in yüzeyinde devasa delik tespit edildi

İngiltere'deki gökbilimciler, Güneş’in yüzeyinde ultra kütleli bir kara delik keşfetti.

Durham Üniversitesi'nden bilim insanları, devasa kara deliğin şimdiye kadar bulunan en büyük kara deliklerden biri olduğunu bildirdi.

Ekip, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınlanan bulgularını "son derece heyecan verici" olarak nitelendirdi.

Durham Üniversitesi Fizik Bölümü'nden başyazar Dr James Nightingale şunları söyledi: "Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 30 milyar katı olan bu özel kara delik, şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliklerden biri ve büyüklüğünün üst sınırında. Kara deliklerin teorik olarak dönüşebileceğine inanıyoruz, bu yüzden bu son derece heyecan verici bir keşif.”