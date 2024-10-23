Huawei duyurdu! Bir dönem sona erdi, Android işletim sistemine veda

Yıllardır ABD ambargoları nedeniyle çeşitli engellemelere maruz kalan Huawei, tüm bu zorluklara rağmen pazardaki faaliyetlerini bir an olsun durdurmadı. Google uygulamalarının telefon ve tabletlerinde kullanılmasına yasak getirilmesinin ardından kendi işletim sistemi için kolları sıvayan Çinli firma, ilk olarak HarmonyOS işletim sistemini piyasaya sürdü.

HarmonyOS ile Android’e olan bağlılığı ortadan kaldırmada ilk adım atan firma, kısa süre önce HarmonyOS NEXT işletim sistemini tanıtarak Google’a bağlılığını tamamen ortadan kaldırdı. Yeni döneme giriş yapan Huawei, HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle birlikte Android’den tamamen koptu.

HUAWEI-ANDROID İLE BAĞLARI KOPARDI

The Register’ın haberine göre çarşamba günü kendi işletim sistemi HarmonyOS NEXT’i tanıtan Çinli firma, Android ekosisteminden resmen ayrıldığını duyurdu.

Buna ek olarak Huawei, kendi Kirin ve Kunpeng çiplerini çalıştıran bazı akıllı telefon ve tabletleri için işletim sisteminin "resmi olarak kamuya açık beta testlerine başladığını" da aktardı.

Bu kapsamda HarmonyOS'un önceki sürümlerinden farklı olarak HarmonyOS NEXT artık Android uygulamalarını desteklemiyor.

Huawei, önde gelen Çin kuruluşlarının bundan etkilenmediğini iddia etti. İşletim sistemi için yerel uygulamalar geliştirenler arasında Meituan, Douyin, Taobao, Xiaohongshu, Alipay ve JD.com'u gösterdi. Bilmiyorsanız, bunlar Çin'in en iyi alışveriş, ödeme ve sosyal medya uygulamaları yer alıyor.

Huawei ayrıca duyurusu sırasında 15.000'den fazla HarmonyOS yerel uygulaması ve meta-hizmetinin de başlatıldığını da söyledi. Bu güzel bir sayı, ancak Google Play Store ve Apple'ın App Store'unda bulunan milyonlarca uygulamadan çok daha az.

Çinli teknoloji devi ayrıca işletim sisteminin 110 milyon satır koda sahip olduğunu açıkladı ve işletim sistemini çalıştıran mobil cihazların genel performansını yüzde 30 oranında artırdığını iddia etti. Ayrıca pil ömrünü 56 dakika artırdığı ve işletim sistemini çalıştırmak dışındaki amaçlar için ortalama 1,5 GB bellek bıraktığı da iddia edilen bir başka detay.

ŞİMDİLİK SADECE ÇİN’E ÖZEL

Huawei'nin şu anda Harmony OS NEXT'i Çin dışında sunmayı planlamadığı, ancak ilerleyen dönemde bunu diğer ülkelerdeki kullanıcılara getirme ihtimalinin de olduğu söylentiler arasında.

Bu nedenle Çin dışındaki kullanıcılar Android Açık Kaynak Projesi’ni temel alan HarmonyOS’i kullanmaya devam edecek.