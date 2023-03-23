Huawei ürünlerini Avrupa'da tanıtacak

Huawei, 23 Mart'ta Çin'de akıllı telefonlardan akıllı saatlere, dizüstü bilgisayarlardan kulaklıklara kadar bir dizi yeni üst düzey ürünü tanıttı.

Yaklaşan Avrupa tanıtımında Huawei, günlük yaşamlarının ayrılmaz parçası haline gelecek güçlü birçok senaryolu cihaz deneyimi arayan tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Huawei, 9 Mayıs'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek etkinlikte son teknoloji ürünlerini duyuracak.

Yeni nesil amiral gemileri Avrupa'ya geliyor

Bu bahar Huawei, Avrupalı tüketicilere iki yeni nesil, son teknoloji akıllı telefon sunacak. Yeni ve en gelişmiş fotoğrafçılık amiral gemisi HUAWEI P60 Pro, gün batımında, karanlıkta veya siz ne zaman isterseniz çekim yaparken, çeşitli mesafelerden en yüksek ayrıntıyı yakalamak isteyen tüm meraklılar için bir rüyayı gerçek yapacak.

Huawei akıllı telefon tarihindeki bir diğer kilometre taşı ise Huawei Mate X3. Yeni katlanabilir amiral gemisi, tüm yeni ileri teknolojiyi son derece ince, çok hafif ve çok dayanıklı bir gövdede topluyor. Bu model ile Huawei, katlanabilir akıllı telefonlar alanında lider konumunu pekiştiriyor.

Huawe'nin akıllı saati Huawei Watch Ultimate da tanıtılacaklar arasında bulunuyor. Bu saatin üretiminde kullanılan çok sayıda özellik, üst düzey tasarım ve malzemelerle piyasadaki akıllı saatler için yeni bir çıta belirliyor.

Huawei ayrıca estetiği, yeniliği ve zekayı bir araya getiren, oldukça hafif ve kullanışlı bir mobil form sunan çok ince, hafif bir dizüstü bilgisayar olan yeni Huawei MateBook X Pro'yu da tanıtacak. Giyilebilir cihaz ve müzik tutkunları ise kusursuz tasarım ve ses kalitesine odaklanan yeni Huawei FreeBuds 5 kulaklıkların keyfini çıkaracak.

Heyecan verici deneyim

Teknoloji ve sanatı bir araya getiren lansman etkinliği sırasında Huawei, yalnızca bir dizi yeni son teknoloji cihazı resmi olarak piyasaya sürmekle kalmayacak, aynı zamanda şirketin her tüketiciye yenilik sağlama ve küresel teknoloji endüstrisinin gelişimine sürekli liderlik etme vizyonu ve stratejisinin temel odak alanlarını da sunacak.

Huawei'nin yaklaşmakta olan tüm yeni amiral gemisi ürünleri Avrupa pazarlarında satışa sunulacak ve tüketiciler günlük yaşamlarını ve işlerini çok daha akıllı hale getirebilecek yeni çözümler ile tanışacak.

Huawei Watch Ultimate, 3 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak ilk ürün olacak ve onu Huawei FreeBuds 5 takip edecek. Yeni akıllı telefonlar Huawei P60 Pro ve Huawei Mate X3 ile Huawei MateBook X Pro dizüstü bilgisayar, 9 Mayıs 2023'teki lansman etkinliği ardından satışa sunulacak. Avrupalı tüketiciler, ürünlerin kendi pazarlarında piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra Huawei'nin tüm yeniliklerini keşfedecekler.