Norveç'ten TikTok ve Telegram uyarısı

Norveç Adalet Bakanlığı, güvenlik kurumunun uygulamaları risk olarak nitelendirmesinin ardından hükümet yetkililerine TikTok ve Telegram'ı iş cihazlarına yüklememeleri talimatını verdi.

Birçok Batılı ülke, Çin'e ait bir video paylaşım hizmeti olan TikTok'a benzer şekilde baskı yaptı, ancak Norveç, Telegram'ı kısıtlamalara dahil eden ilk ülke oldu.

Bakanlığın Salı günü duyurduğu karar, Oslo Ulusal Güvenlik Kurumu (NSM) tarafından bu ayın başlarında yapılan bir incelemeye dayanıyor.

Bakanlık açıklamasında Telegram, "Rus kökenleri" nedeniyle şüpheli olarak damgalandı.

Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, NSM tarafından sağlanan tavsiyeleri desteklediğini ve yetkililere iki uygulamayı kullanmamalarını söylediğini duyurdu.

İş için gerekliyse, ayrı bir cihaza kurulmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Norveç kabinesinin en genç üyesi olan 29 yaşındaki Mehl, daha önce TikTok'u iş telefonunda çalıştırdığı için eleştiri almıştı.

Uygulamanın oldukça popüler olduğu daha genç kitlelere ulaşmak istediğini ve yaklaşık bir aylık kullanımdan sonra uygulamayı kaldırdığını söyledi.

TikTok, son haftalarda ABD, İngiltere, Kanada ve AB yetkilileri tarafından da hedef alındı.