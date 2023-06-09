Instagram'da bazı emojiler kullanılamayacak

Instagram, yaptığı bir duyuruda artık yayın kanallarında her emojinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada yayın kanallarının hakaret ve saldırganlık içeren emojileri kullanamayacakları belirtildi. Instagram emoji sansürü uygulamasının bir koruma olduğu belirtildi.

Buna göre, silah, patlıcan, muz, 3 maymun, bıçak gibi emojiler artık yayın kanallarında kullanılamayacak. Instagram yaptığı açıklamada bunun kullanıcıları korumak adına yapıldığını belirtti.

Birçok kişi saldırganlık amacı güden yayıncıların bunu yayın esnasında veya yayın başlığında kolayca yapabileceğini emoji sansürünün tamamen gereksiz olduğunu vurguladı. Kullanıcılar emoji sansürü yerine daha gelişmiş bir filtreleme yöntemiyle yayınların kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni sansür uygulaması Instagram’ın v288.0.0.0.1 kodlu Android güncellemesi ile başlayacak. iOS hakkında net bir bilgi verilmedi.