Instagram’dan yeni özellik

Instagram, mesaj bölümünden gönderilen Reels videolarının kolayca bulunmasını sağlayan yeni özelliğini Türkiye'de kullanıma sunduğunu açıkladı.

Yeni özellik sayesinde, son zamanlarda paylaşılan Reels videolarına kolayca ulaşılacak. Bunun için arama kısmının altına eklenen ‘Latest Shares’, yani ‘En Son Paylaşımlar’ isimli kısma tıklamak yeterli olacak.

Instagram, şu an Türkiye’deki iOS kullanıcılarının erişebildiği yeni özelliğin üzerinde çalıştığını doğruladı.

Söz konusu yeniliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.