Starlink, mobil cihazlara internet sağlayacak
Starlink'in, hücresel veri ile mobil cihazlara internet sağlayacağı bildirildi.
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Starlink, uydudan hücresel veri bağlantısını test etmeye başlayacağını duyurdu.
Starlink Kurumsal Satışlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Hofeller, katıldığı bir toplantıda, uydudan hücresel veri dağıtımını test etmeye hazır olduklarını açıkladı.
SpaceX’in hangi GSM firmasıyla çalıştığı henüz duyurulmazken, ulaşılması zor olan alanlarda bile internet erişimi sunulacağı bildirildi.