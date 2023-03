Meta'dan NFT kararı

Meta, NFT'lerin son dönemdeki durumunu dikkate alarak yeni bir karar verdiğini açıkladı.

Buna göre, Meta‘nın Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephane Kasriel, Twitter’dan Instagram ve Facebook için NFT desteğini azaltma kararı aldıklarını duyurdu.

Alınan karar ile ilgili net bir gerekçe belirtilmezken, Reels gibi geniş ölçekte etki yaratabilecek alanlara odaklanılacağı bildirildi.

”Şirket genelinde odak noktamızı artırmak için neye öncelik verdiğimizi yakından inceliyoruz. Üreticileri, insanları ve işletmeleri desteklemenin diğer yollarına odaklanmak için dijital koleksiyon ürünlerini (NFT’ler) şimdilik azaltıyoruz.

”Bu yolculukta bize katılan ve dinamik bir alanda harika işler yapan ortaklarımıza çok teşekkür ederiz. Kurduğumuz ilişkilerden gurur duyuyorum. Ve çalışmalarını güçlendirmek için Instagram ve Facebook’u kullanmaya devam eden birçok NFT içerik oluşturucusunu desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

İçerik oluşturucular ve işletmeler için hayranlarıyla bağlantı kurma ve para kazanma fırsatları yaratmak bir öncelik olmaya devam ediyor ve Reels gibi geniş ölçekte etki yaratabileceğimiz alanlara odaklanacağız.”

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5]