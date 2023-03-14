Huawei'den tansiyon izleme özellikli akıllı saat

Huawei, CE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği sertifikası ile onaylanan EKG ve tansiyon izleme özellikli ilk akıllı saat olan yeni HUAWEI WATCH D'nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, HUAWEI WATCH D, bilek tipi EKG ve ilk kez gerçek zamanlı her yerde tansiyon izlemeyi mümkün kılarak, sağlık izlemenin rahatlığını tüketicilerin bileklerine getiriyor. HUAWEI WATCH D, tüketiciler için günlük sağlık izleme ve günlük takip arkadaşı olarak yeni bir seçenek sunuyor.

Yenilikçi donanım, doğru tansiyon ölçümü

Tansiyon ölçümünün doğruluğu, geleneksel akıllı saatlerde bilek üzerindeki sıkılık ve takma pozisyonundan etkileniyor. HUAWEI WATCH D'nin yüksek çözünürlüklü basınç sensörü, geri besleme basınç kontrol devresi ve düşük akışlı hava yolu sayesinde, hassas basınç ölçüm sistemi en fazla ±3mmHg basınç ölçüm hassasiyetiyle kullanıcıların her zaman ve her yerde tansiyon ölçmesine olanak tanıyor.

Tansiyon takibine doğrudan erişim imkanı veren özel işlevsel düğmesi ve ana ekrana dönmek veya uygulama menüsüne erişmek için bir ana ekran tuşu bulunan saat, çift katmanlı ergonomik hava yastığı içer basınç değişikliklerini doğru algılayarak hatasız tansiyon ölçümüne olanak tanıyor.

HUAWEI TruBP Algoritması son 6 yıldır geliştiriliyor ve 20'den fazla ilgili patentten oluşuyor. Bu algoritma akıllı ölçüm yardımı, tansiyon duyarlılığı değerlendirmesi, özellikleri ve pozisyonu destekliyor. HUAWEI WATCH D, kullanıcının hareketsiz kalmasını istiyor ve el hareketini, bilek kas gruplarındaki kasılmaları tespit eden hareket sensörlerinin kullanılmasıyla, en doğru sonuçların sağlanabilmesi için kan basıncı izleme sırasında kullanıcının eli 45 derecelik bir açıyla tutması konusunda rehberlik ediyor.

Detaylı ve doğru tansiyon ölçümü

Akıllı hassas sensör, 0,01 mmHg ’ye kadar kalp ritim basıncı değişikliklerini tanımlayabiliyor. 128Hz Basınç kontrol devresi, bir mikro pompa kullanarak hava akışını ayarlıyor. Havayolu tasarımı, +/- 3 mmHG basınç doğruluğu ile sonuçlanan akışkan simülasyonuna dayanıyor.

Tansiyon, önce üst (sistolik) değer, ardından alt (diyastolik) sayı ile milimetre cıva (mmHg) birimleri cinsinden ölçüüyor. Normal tansiyon aralığında sistolik değerin 120'nin altında ve diyastolik değerin 80'in altında olması gerekiyor.

Açıklamada tansiyon değerleri ile ilgili, "Bir hastanede tansiyon ölçerken, doktorun '11’e 7 olarak' iletişim kurduğunu duymak yaygındır, bu da tansiyonunuzun normal aralıkta olduğu anlamına gelir. Genelde son rakam atılı sadeleştirerek bu sonuçların iletişimi yapıldığı için 110’a 70 ölçülen tansiyona 11’e 7 deriz." ifadeleri yer aldı.

HUAWEI WATCH D, her sabah kullanıcının tansiyonunu ölçmesini hatırlatacak akıllı hatırlatma işlevi ile donatıldı. Hatırlatma işlevi özelleştirilebiliyor ve kullanıcıya daha uygun bir zamanda veya doktorun gerekli gördüğü aralıklarda ölçümler alınabiliyor.

Akıllı saat yazılımında önemli bir atılım

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"HUAWEI WATCH D sadece bir tansiyon sensörü veya kalp atış hızı izleme cihazı değildir. Sağlık ölçümünün yanı sıra, bilimsel uyku izleme, tüm gün SpO2 izleme, cilt sıcaklığı algılama veya stres izleme gibi bir akıllı saatin tüm özelliklerini destekleyen ve 70'ten fazla egzersiz modu ile donatılmış tam işlevli bir akıllı saattir. HUAWEI ayrıca, HUAWEI WATCH D kullanıcılarının artık egzersiz sonuçlarını HUAWEI Health uygulamasından son derece popüler egzersiz izleme uygulaması ve topluluğu olan Strava ile paylaşabileceklerini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Veri paylaşımı etkinleştirildikten sonra kullanıcılar, HUAWEI akıllı saatleri tarafından toplanan verilerine Strava web sitesinden erişebilirler."

Profesyonel EKG özellikleri

HUAWEI WATCH D, EKG verilerini kaydetmeyi ve anında EKG raporları oluşturmayı destekleyen yüksek performanslı sensör modülü ile donatıldı. Ayrıca HUAWEI WATCH D, anormal bir kalp atış hızı tespit edilir edilmez kullanıcıya EKG ölçümleri yapmasını hatırlatan EKG izlemeyi de destekliyor. Akıllı mod ile birlikte, kullanıcıların sık sık şarj etmek zorunda kalmadan sürekli olarak saatlerini takıp kullanabilmelerini ve sağlıklarını kesintisiz izlemelerini sağlayan 7 günlük uzun pil ömrü sunuyor.