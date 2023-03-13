Meta'dan Twitter'a rakip uygulama

Meta, bağımsız, metin tabanlı bir sosyal ağ uygulaması üzerinde çalışıyor. Söz konusu uygulamanın, Twitter'a rakip olabileceği düşünülüyor.

BBC’de yer alan habere göre, bir şirket sözcüsü konuya ilişkin olarak, "Metin güncellemelerini paylaşmak için bağımsız, merkezi olmayan bir sosyal ağ araştırıyoruz. Yaratıcıların ve tanınmış kişilerin ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeleri zamanında paylaşabilecekleri ayrı bir alan için bir fırsat olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamanın P92 kod adı ile geliştirilme aşamasında olduğu bildirildi. Uygulamanın kullanıcılara, Instagram kimlik bilgileriyle giriş yapmasına izin vereceği aktarıldı.

Meta'nın yeni uygulamayı ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz netlik kazanmadı.