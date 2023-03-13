Kaspersky, Ximi Pro'nun yüzde 49'unu satın aldı

Kaspersky, konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, bu satın alma, şirketin Cloud Workload Protection (Bulut İş Yükü Güvenliği) konsepti dahilinde, tam kapsamlı çözüm geliştirmesine olanak tanıyor. Bu sayede yaklaşmakta olan XDR çözümünü konteyner altyapısındaki tehditleri tespit etme ve bunlara yanıt verme yeteneği geliştirebiliyor.

Ticari konteyner yazılımları için küresel pazar hızla büyüyor. Açıklamada yer verilen Gartner'ın tahminlerine göre, 2023’e kadar global şirketlerin 70'i ikiden fazla konteyner içeren uygulama çalıştırıyor olacak ki bu oran 2019'da yüzde 20'den azdı. Bu büyümenin nedeni, sanallaştırma teknolojisi sayesinde kurumsal BT altyapılarını ve geliştirme süreçlerini optimize etme fırsatı olarak açıklanıyor.

Ancak bazı durumlarda konteyner altyapısı, yanlış yapılandırma nedeniyle hedefli saldırıların ilk vektörü haline dönüşebilir. Kaspersky, bu tür riskleri ele almak için portföyünü bir konteyner güvenlik çözümü ile genişletiyor.

Açıklamaya göre, bu satın alma, Kaspersky'nin konteyner altyapısını, uygulamasını ve buna dayalı hizmetleri Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) senaryolarıyla kapsamasına olanak tanıyacak. Ayrıca, konteynerlerden ve ortamlarından ek telemetri verileri elde edebilecek, gerekli yanıtları verebilecek ve kuruluşların varlıkları için daha kapsamlı güvenlik sağlanabilecek. Ayrıca, konteyner altyapısına tam görünürlük sağlayan bu yeni ürün, şirketlerin şüpheli davranışları tespit etmelerine ve saldırılarında konteynerlerin yanlış yapılandırılmasını kullanan tehdit aktörlerine karşı savunma yapmalarına yardımcı olacak.

Sektörlerde konteyner güvenliğine yönelik artan bir talep görüyoruz

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky İş Geliştirme Direktörü Andrey Efremov şunları kaydetti:

"Stratejimizin temel hedeflerinden biri, kurumsal müşterilerimizin tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekosistem geliştirmek. Daha fazla ve daha fazla şirket günlük olarak konteyner altyapısını kullandıkça, günümüzde yalnızca yazılım geliştirme ve BT'de değil, aynı zamanda üretim, finans, perakende gibi her tür sektörde konteyner güvenliğine yönelik artan bir talep görüyoruz. Bu önemli kabiliyeti büyüyen portföyümüze eklediğimiz için çok heyecanlıyım."

İş birliği, en iyi uluslararası bilgi güvenliği şirketlerinden biriyle çalışma fırsatı veriyor

Ximi Lab Genel Müdürü Artem Tovbin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ekibimiz, etrafımızdaki dünyayı iyileştirmek ve bilgi güvenliği, geliştirme kültürü ve yönetim alanlarındaki uzmanlığını geliştirmek için çabalıyor. Kaspersky ile iş birliği yapmak bize en iyi uluslararası bilgi güvenliği şirketlerinden biriyle çalışma fırsatı veriyor ve bu da dünya standartlarında bir ürün yaratmamızı sağlıyor. Günümüzün BT dünyasında bir ekosistem, kurumsal düzeyde satış ve güçlü bir marka olmadan herhangi bir ürün ikincil olmaya mahkumdur. Kaspersky ile ortaklığımız bize bu avantajları sağlıyor. İş birliğimizin pazara güvenilir bilgi güvenliği araçları sağlayacağını ve çok sayıda işletmenin temel hizmet ve ürünlerine odaklanmasına yardımcı olacağını umuyoruz."

Kaspersky, Bulut İş Yükü Koruması kapsamında koruma sağlayan teknolojiler de geliştirdi. Şirket, özellikle hibrit ortamlar için geliştirilmiş buluta özgü bir çözüm olan Kaspersky Hybrid Cloud Security'yi sunuyor.