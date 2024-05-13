Intel'den İrlanda'ya 11 milyar dolarlık yatırım hazırlığı



ABD'li teknoloji şirketi Intel, İrlanda'da çip fabrikası kurmak için Apollo Global Management ile 11 milyar dolar değerinde ortaklık anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre, Apollo İrlanda'da çip fabrikası kurulmasına destek olmak için 11 milyar dolardan fazla kaynak sağlayacak.

Çip sektöründe güçlenmek ve çip imalatçısı rakibi TSMC'yi yakalamak isteyen Intel ayrıca ABD'nin dört eyaletinde 100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

WSJ'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Intel ve Apollo önümüzdeki haftalarda imzalanabilecek anlaşma için özel görüşmelerde bulunuyor.