İtalya, ChatGPT'yi yasakladı

Yapay zeka tartışması büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve bir grup teknoloji uzmanı, ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ara verilmesini talep etmişti.

Avustralya'da yapılan bir ankete katılanların üçte ikisi ise, yapay zeka teknolojisinin suistimal edilmesini önleyecek yeterince yasal düzenleme olmadığını düşündüklerini belirtmişti.

Yapay zeka robotları ile ilgili tartışmalar dünyanın dört bir yanında gündemi meşgul ederken, İtalya'dan sert bir adım geldi.

İtalya'nın ulusal gizlilik düzenleyicisi, OpenAI'yi "kişisel verileri yasa dışı bir şekilde toplamakla" suçlayarak sohbet robotu ChatGPT'nin yasaklanması gerektiğini belirtti.

Böylece İtalya, OpenAI imzalı ChatGPT'ye erişimi engelledi ve bu yasağı getiren ilk Batı ülkesi oldu. Ülke söz konusu kararın gerekçesi olarak, veri gizliliği yasalarının ihlalini işaret etti.

Uygulamaya ilk yasak Çin'den gelmişti. Çin, yasaklamanın gerekçesini uygulama üzerinden üretilen içeriklerde ve paylaşımlarda "Çin'in egemenliğine zarar verecek yanlış bilgilerin yayılması" olarak göstermişti.