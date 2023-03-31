Netflix Games, iPhone işbirliği ile TV’ye geliyor

Netflix Games, televizyon entegrasyonuna hazırlanıyor. Son paylaşılan raporlara göre, Netflix uygulamasındaki kodlar, Netflix Games’in yakında TV’lere gelmesi için çalışmaların yapıldığına işaret etti.

Şirketin bir süredir oyuncuların iPhone’larını bir kontrolcü olarak kullanmalarına izin verebilecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı belirtildi.

Kütüphanesinde birçok farklı türde oyun bulunan Netflix Games’in, olası bir TV entegrasyon sürecinden sonra oyun sayısında da artış yaşanacağı tahmin ediliyor.