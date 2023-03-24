Netflix Türkiye’den dizi uyarlama eğitimi

Netflix Türkiye, dünya standartlarında dizi uyarlama eğitimi vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 ay boyunca dünya standartlarında dizi uyarlama eğitimi verecek Netflix Adaptation Lab’i tamamlayan katılımcılar, projelerini Netflix yöneticilerine sunma şansını yakalayacak.

Programa seçilen yazar ve yapımcılar, farklı türdeki eserleri dünyanın dört bir yanında izlenecek dizilere uyarlamanın yöntemlerini ve inceliklerini öğrenecek.

Netflix Adaptation Lab kapsamında, bir eserin uyarlama potansiyelinin analiz edilmesi, hikaye dünyası içerisindeki farklı uyarlama olasılıkların incelenmesi ve global ölçekte kullanılan dizi uyarlama tekniklerinin Türkiye bağlamında uygulanması gibi pek çok alanda bilgi paylaşılacak.

Programa dizi uyarlamaları alanında deneyim kazanmak isteyen bağımsız yazarlar ve hâlihazırda bir uyarlama projesi bulunan kreatif ekipler başvurabilecek.

Program hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için 27 Mart-12 Nisan tarihleri arasında Impact Hub İstanbul web sitesinin (istanbul.impacthub.net) ziyaret edilmesi gerekiyor.

Netflix Adaptation Lab, eğlence servisinin kreatif sektörü geliştirmek ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla projeler üreten Grow Creative ekibinin imzasını taşıyor.

Bugüne dek Türkiye’de gerçekleştirilen Grow Creative projeleri arasında Güney California Üniversitesi desteğiyle düzenlenen Yaratıcı Yapımcılık Programı, Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla açılan Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi, Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş birliği ile sunulan Netflix Series Lab projesi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile iş birliği de dahil olmak üzere pek çok farklı girişim yer alıyor.