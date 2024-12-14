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Rusya'da Signal ve Discord'dan sonra bir uygulama daha yasaklandı

Rusya, terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadele mevzuatına uymadığı gerekçesiyle popüler mesajlaşma uygulaması Viber’e erişim engeli getirdi. Geçtiğimiz aylarda da ülkede yasal gerekliliklere uymadığı gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması Signal ve Discord yasaklanmıştı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da Signal ve Discord'dan sonra bir uygulama daha yasaklandı
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Viber’in terör ve aşırılıkçılığa yönelik mevzuata uymadığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya’da terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin mevzuatın gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Viber uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi platformlara, son olarak da 1 Ağustos’ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti.

Mesajlaşma uygulaması Viber, WhatsApp ve Telegram’ın ardından Rusya’daki popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

 

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