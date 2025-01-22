Samsung Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir: Galaxy S25 ve One UI 7 geliyor

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım başladı. Etkinlik ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenebilecek. İşte bilmeniz gerekenler.

Samsung için büyük gün geldi çattı. Çok uzun zamandır üzerine çalışılan yeni Galaxy S25 serisi, 2025’in amiral gemisi olarak resmi olarak tanıtılacak.

S25 serisine ek olarak milyonlarca Samsung kullanıcısının merakla beklediği One UI 7 güncellemesi de çıkış yapacak. Samsung telefonlar için yeni yapay zeka özelliklerine ek olarak, Galaxy AI üzerinde önemli yenilikler gelecek.

GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ NE ZAMAN

Samsung’un dünya çapında takip edilecek Galaxy Unpacked etkinliği 22 Ocak, yani bugün gerçekleşecek.

GALAXY UNPACKED SAAT KAÇTA

Bugün gerçekleşecek etkinlik, Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak.

GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ NEREDEN İZLENİR

Samsung resmi YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden izleyebilirsiniz. Aşağıda YouTube canlı videosundan da aynı zamanda takip edebilirsiniz.