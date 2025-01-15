Samsung’un dev etkinliğine günler kala Galaxy S25 serisinin tanıtım görselleri ortaya çıktı

22 Ocak tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında Samsung, en yeni amiral gemisi telefonlarının tanıtımını gerçekleştirecek.

Dev etkinliğe günler kala, Samsung’un yeni nesil akıllı telefonları ilk resmi basın görselleriyle ortaya çıktı. Böylece cihazların merak edilen tasarımı da tescilenmiş oldu.

Evan Blass bir X kullanıcısı, yaklaşan S25 serisinin tanıtım posterlerini paylaştı.

Yapay zeka odaklı olacak S25 serisi, tasarım tarafında ve özellik bakımından birçok değişikle karşımıza çıkacak

Söylentilere göre Samsung, en son geniş dil modelleriyle (LLM) desteklenen Bixby asistanını da ilk kez tanıtacak. Bu stratejiyle Güney Koreli marka, Apple Intelligence özelliklerini uyumlu iPhone'lara uygulamaya çalışan Apple'ı geride bırakabilir.

Sızdırılan görsellere göre S25 Ultra, oldukça dikkat çeken keskin köşe tasarımını terk edip, kavisli bir kasa ile gelecek.

Ayrıca Samsung, tüm modellerinde ilk kez dünyanın dört bir yanında aynı işlemciye yer verecek. Yani tüm S25 modelleri, Snapdragon 8 Elite işlemci ile piyasaya çıkacak.