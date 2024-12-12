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Son dakika... Facebook ve Instagram'ın ardından ChatGPT'de çöktü! Açıklama geldi

11 Aralık'ta Meta hizmetlerinin dünya çapında çökmesi yankı uyandırırken, OpenAI'in yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'de birkaç saat sonra çöktü. Kullanıcılar ChatGPT'ye erişim sorunu yaşadıklarını bildirirken, OpenAI'dan açıklama geldi.

Okan Güleş
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Son dakika... Facebook ve Instagram'ın ardından ChatGPT'de çöktü! Açıklama geldi
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Son dakika... Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT çöktü. 11 Aralık'ta tüm Meta hizmetlerine erişim problemi yaşanırken, WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çöktüğü bildirilmişti. Birkaç saat sonra OpenAI'in yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'de de erişim sorunları yaşanmaya başladı. 

Sosyal medya ve Reddit platformlarında konu başlıkları açan binlerce kullanıcı, ChatGPT'ye erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Chatgpt.com'a giriş yapan kullanıcılar, ''ChatGPT is currently unavailable Status: Identified - We have identified the issue and are working to roll out a fix.'' hatasıyla karşılaştı. Yaşanan durum sosyal medyada yankı uyandırırken, OpenAI cephesinden açıklama geldi.

OPENAI'DAN CHATGPT AÇIKLAMASI: NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın erişim sorunu yaşadığı ertesi günü ChatGPT'nin çökmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Teknoloji devlerine siber saldırı mı yapılıyor yoksa teknik bir arıza mı var bu konu merak konusu. 

Şu anda halen yapay zeka sohbet robotuna erişim sağlanamazken, OpenAI resmi X hesabından şu açıklamaları yaptı:

Şu anda bir kesinti yaşıyoruz. Sorunu belirledik ve bir düzeltme yayınlamak için çalışıyoruz.

Üzgünüz, sizi bilgilendireceğiz!

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