Sosyal medya ve internet erişim problemi devam ediyor: Sorun ne zaman çözülecek?

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla sosyal medya platformlarında başlayan erişim krizi, ikinci gününde de sürüyor. X, Instagram, WhatsApp ve YouTube gibi sosyal medya kanallarına erişimi engellemek için bant daraltma yolunun izlendiği iddia edilirken yetkililerden bu konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Yalnızca sosyal medya değil tüm internet yavaşladı

Netblocks’un verilerine göre, 19 Mart'ta saat 08:27 itibarıyla bu engellemeler doğrulandı. Downdetector’da ise sosyal medya platformalarının yanı sıra, kullanıcıların, banka uygulamaları, alışveriş uygulamaları, müzik uygulamaları gibi internet üzerinden çalışan birçok şeye erişim problemi yaşadığı vurgulandı.

Habertürk'te yer alan habere göre mobil operatörler, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları da sabit genişbant abonelerine olduğu gibi aynı sorun ile karşı karşıya. Bağlantı var ancak işlevi yok. Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzman olan Netblocks'a göre, 20 Mart sabahı saat 10:00 itibarıyla Türkiye’de bant daraltmanın devam ettiğini ve engellemelerin yüzde 70-100 arasında değiştiğini açıkladı.

Şu aşamada VPN’ler bile bu sıkı önlemlere çare olmazken, VPN ile erişim sağlayabilenlerin bile yeteri kadar hızlı internet hizmeti alamadığı belirtiliyor.

Sosyal medyaya erişim sorunu ne zaman çözülecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK’dan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken internet krizinin sonunun ne zaman geleceği de henüz belirsizliğini koruyor. Ancak İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" ifadesi kullanılırken, bant daraltmanın da bu süre boyunca sürebileceği iddiası konuşuluyor.