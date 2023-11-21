Steam'de TL'den dolara geçildi, oyun fiyatları iki katına çıktı

Dijital oyun dağıtım platformu Steam'de bugün saat 02.00 itibarıyla Türk Lirası kaldırıldı ve dolar ile fiyatlandırmaya geçildi. Değişikliğin ardından platformdaki oyunların fiyatları yaklaşık iki kat arttı.

Bugün 02.00'dan önce fiyatı 1199 lira olan EA SPORTS FC 24'ün yeni fiyatı 66,99 dolara (yaklaşık 1927 lira) yükseldi.

TL kur uygulaması varken 799 lira olan Cyberpunk 2077 de 44.99 dolar (yaklaşık 1294 lira) oldu.

Eski fiyatı 271,95 lira olan Grand Theft Auto V'nin yeni fiyatı 14,79 dolara (yaklaşık 425 lira) yükseldi.

01.59'da 899 lira olan Football Manager 2024'ün yeni fiyatı 39,99 dolar (yaklaşık 1150 lira) oldu.

Eski fiyatı 149 lira olan Euro Truck Simulator 2'nin yeni fiyatı 10,05 dolara (yaklaşık 288 lira) yükseldi.

Yalnızda dolar cinsinden alım yapılacak

Steam, 25 Ekim 2023 tarihinde yayınladığı duyuruda Türkiye'ye özel fiyatlandırmanın 20 Kasım'da sona ereceğini açıklamıştı.

Türkiye, bugün itibarıyla MENA-USD bölgesine dahil edildi. Steam'den yalnızca dolar cinsinden alım yapılabiliyor.