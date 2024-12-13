Teknoloji sektörü sinyal veriyor: Stratejik pozisyonlarda maaş artışları yüzde 100'ü aştı

Teknoloji şirketleri için strateji, liderlik ve insan ve kültür konularında danışmanlık veren Melon ile dünya çapındaki etkin girişimcileri destekleyen girişimci ağı Endeavor Türkiye iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Kasım 2024” yayınlandı. Türkiye teknoloji sektörüne dair birçok özel analizin yer aldığı araştırmada şirketlerin geleceğe yönelik stratejilerini güçlendirecek önemli verilere ulaşıldı.

Araştırma için Türkiye'de faaliyet gösteren her boyuttan 100 teknoloji şirketinden veriler alındı. 2024 yılının son yarısını da kapsayan yıl değerlendirmesine göre, araştırmaya katılan şirketlerin 5'te 1'i ücret ödemelerinde dövizi baz alırken, deneyimli çalışanlar ile deneyimsiz çalışanlar arasındaki ücret farkının da giderek azaldığı görüldü.

Stratejik pozisyonlarda ücret artış oranları yüzde 100'ü aştı

Aynı araştırmanın haziran ayında yayınlanan 2024 Ara Dönem Ücret ve Yan Haklar Raporu'na göre, şirketlerin yüzde 49'u ücret artışı planlarken, yüzde 18'inin artış yapmayı düşünmediği, yüzde 33'ünün ise kararsız olduğu belirlenmişti. Yeni bulgular, şirketlerin yüzde 67'sinin artış yapmayı tercih ettiğini gösteriyor. 2025 yılında şirketlerin yüzde 85'i çalışan ücretlerine artış yapacağını ancak oranları konusunda net bir karar veremediklerini dile getiriyor. Bu durum, dövizle ödeme yapan şirketlerde de yüzde 75 ile aynı oranda seyrediyor. Yazılım sektöründe son bir yılda raporlanan rollerin yüzde 25'inde ücret artış oranları yüzde 100'ü aşarken, Teknoloji Direktörü, Full-stack Yazılım Direktörü ve Siber Güvenlik Müdürü gibi stratejik pozisyonlar bu artış trendinin en net görüldüğü roller arasında yer alıyor.

Şirketlerin yüzde 52'si çalışanlarına hisse senedi opsiyonu sunuyor

Çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası sağlayan teknoloji şirketlerinin oranının yüzde 82 gibi yüksek bir oranda seyrettiği görülüyor. Şirketlerin yüzde 94'ü çalışanlarına yemek desteği sağlıyor. Haziran 2024 itibariyle medyan yemek ücreti 225 TL iken, ekim ayında yüzde 21'lik bir artışla 272 TL'ye yükseldi. İyi performansı, prim ödemesi ile ödüllendiren şirket oranı ise yüzde 93. Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 43'ü prim ödemelerini yıllık, yüzde 15'i üç aylık, yüzde 12'si ise aylık bazda gerçekleştiriyor. Katılımcı şirketlerin yüzde 52 ise hisse senedi opsiyonunu tüm çalışanlarına sunuyor.

Yurt dışı merkezli şirketler mühendislik ekiplerini küçültüyor

Araştırma sonuçlarına göre özellikle yurt dışı merkezli olup Türkiye'de mühendislik ekipleri çalıştıran organizasyonlarla gerçekleştirilen görüşmelerde, rekabet avantajının zayıfladığına dair net mesajlar alındı. Yetenekli mühendis havuzuna sahip olmasına rağmen, Türkiye'de maliyet avantajını kaybeden birçok firmanın, mühendislik ekiplerini küçültme veya Türkiye'den alım yapmayı sınırlandırma kararı aldığı görüldü. Bu durum, teknoloji sektöründeki yetenek yönetimi ve istihdam stratejileri açısından önemli sinyaller veriyor.

Yapay zekâ, iş gücü üzerinde verimliliği artırıyor

Verimliliği artırmak için son dönemde sıklıkla başvurulan yapay zekâ teknolojileri, iş süreçlerinde önemli değişimlere yol açıyor. Yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu konusunda yüzde 92'lik bir katılım oranı bulunuyor. Şirketlerin yüzde 52'si yapay zekâ alanında çalışanlarına herhangi bir eğitim veya farkındalık programı sunmuyor. Katılımcı şirketlerin yüzde 69'u yapay zekanın iş gücü üzerinde verimliliği artırmak ve rutin işleri otomatikleştirmek gibi bir faydasını görürken, yüzde 61'i bu etkilerin Veri Analizi ve Raporlama süreçlerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Yapay zekayı en fazla kullanan ekipler arasında ilk sırayı IT (yüzde 85) ve ikinci sırayı Pazarlama (yüzde 80) alıyor.

Şirketler ücret yönetiminde sıkışıklıklarla karşı karşıya

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş, “Bu yılki raporumuz, ekonomik dalgalanmaların iş gücü piyasasına etkilerinden, en güncel performans yönetimi yaklaşımlarına kadar geniş bir yelpazede önemli bulguları ele alıyor. Araştırmamız, şirketlerin ücret yönetiminde karşılaştığı sıkışıklıkları açık bir şekilde ortaya koyuyor. Raporumuzda ayrıca, sektörün geleceğini şekillendirecek önemli analizlere yer verdik” dedi.