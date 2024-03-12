Telegram, halka arz olacak

Telegram, son yıllarda ciddi bir büyüme kaydederek dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline geldi. Şirketin tek sahibi konumundaki Durov, potansiyel yatırımcıların Telegram'ı 30 milyar dolar değer biçtiğini de açıkladı. Şirketin halka arzını da Telegram'a erişimin demokratikleştirilmesi açısından değerli gördüklerini ifade etti.

Telegram, son yıllarda ciddi bir büyüme kaydederek dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline geldi. Şirketin kurucusu Pavel Durov, Financial Times'a verdiği röportajda, Telegram'ın her yıl yüzlerce milyon dolar ciro yaptığını ve önümüzdeki yıl kârlı hale gelmeyi planladıklarını söyledi.

Telegram'ın illegal aktivitelerde kullanıldığı ve Rusya tarafından bilgilere erişilebildiği iddiaları da gündeme geldi. Durov bu iddiaları asılsız olarak nitelendirdi ve daha önce Ukrayna'daki sunuculara erişim talebinde bulunan Rus yönetimine karşı çıkmış ve ülkeden kaçmıştı.

Telegram'ın halka arzı, yatırımcılar için ilgi çekici bir fırsat olabilir. Şirketin son yıllardaki büyümesi ve kârlılığa ulaşma planı, gelecekte de başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini gösteriyor.

Halka arzın zamanlaması ve detayları henüz belli değil. Ancak Durov'un açıklamaları, Telegram'ın yakın gelecekte borsaya adım atabileceğini gösteriyor.