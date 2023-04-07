Twitter Blue kullanıcıları, reklamları daha az görecek

Twitter Blue kullanıcılarının platformda yer alan reklamları yüzde 50 daha az göreceği bilgisi paylaşıldı. Buna ek olarak, Blue üyelerinin aramalardaki görünürlüğünün de artacağı bildirildi.

Söz konusu özellik aktifleştirilmiş durumda. Twitter Blue kullanıcıları anlık olarak, hem "Sana Özel" hem de "Takip Edilenler" akışlarında reklamları daha az görüyor.

Platform, bu özelliğin profilde veya yanıtlarda gösterilen reklamlar, tanıtılan hesaplar ve trendler ve "Keşfet" sayfasında tanıtılan etkinlikler için geçerli olmadığını belirtti.