Twitter, içerik görüntüleme sınırının nedenini açıkladı

Elon Musk, doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 ve yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini söylemişti. Hemen ardından bu sınır, 8 bin, 800 ve 400'e yükseldi. Son olarak Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin yeni bir açıklama paylaştı.

Bugün yapılan duyuruda Twitter, içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu belirterek, bu kararın platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını belirtti.

Ayrıca Twitter, kısıtlamaların platformu kullanan kişilerin küçük bir yüzdesini etkilediğini ve çalışma tamamlandığında bir güncelleme sağlanacağını bildirdi.