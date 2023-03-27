Twitter'da kod sızıntısı tespit edildi

California eyaletinde bir yerel mahkemeye şirket tarafından sunulan belgelerde Twitter’ın çalışmasını sağlayan kodun bir kısmının Microsoft’un sahibi olduğu bir kod ve yazılım paylaşma platformu Github’da yayınlandığı belirtildi.

Reuters’ın haberine göre, yine mahkemeye sunulan belgelere göre Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter, kodu sızdıran kişinin kim olduğunun bilgisinin açıklanmasını talep ediyor.

Mahkemeye sunulan dosyada kodu sızdıran kişinin rumuzunun “ifade özgürlüğü sevdalısı” anlamına gelen 'FreeSpeechEnthusiast' olduğu ifade edildi.

Github, Cuma günü Twitter’ın talebi üzerine kodu platformdan kaldırdığını açıkladı.

24 Mart’ta mahkemeye yapılan başvuru ile ilgili Twitter bir açıklama yapmadı.

Aynı zamanda Github da kodun ne kadar platformda kaldığına dair bilgi vermedi.