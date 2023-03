Twitter’da yeni dönem: Yalnızca onaylanmış hesaplar oy kullanabilecek

Sosyal medya uygulaması Twitter, kullanıcılarına sunduğu özellikler arasında yer alan anket açma ve anketlerde oy kullanma özelliğini sadece doğrulanmış hesaplara göstermeye hazırlanıyor.

Twitter’ın sahibi Elon Musk, yeni özelliğin 15 Nisan’dan itibaren kullanılacağını açıkladı. Buna göre, Twitter’da açılan anketlerde sadece doğrulanmış hesaplar oy verme hakkına sahip olacak.

Musk ayrıca 15 Nisan tarihinden itibaren yalnızca doğrulanmış hesapların kişiye özel öneriler kısmında yer alacağını paylaştı.

Konu hakkında açıklama yapan Musk, “15 Nisan’dan itibaren, Yalnızca doğrulanmış hesaplar "Sizin İçin" önerilerinde yer almaya uygun olacaktır. Bu, gelişmiş yapay zeka destekli bot hesaplarla mücadele etmenin tek gerçekçi yolu. Aksi takdirde umutsuz bir kaybetme savaşı olur. Anketlerde oy kullanmak, aynı nedenle hesap doğrulama gerektirecek.” ifadelerine yer verdi.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.