WhatsApp’ın emoji paneli değişiyor

WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, şimdilerde uygulamanın Web sürümü üzerinde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

WhatsApp Web'in en son test güncellemesi, kullanıcılar için iki iyileştirilmiş deneyim getiriyor. İlk olarak sohbet paylaşım sayfası yeniden tasarlanıyor. Böylece eskiden solda bulunan emoji paneli sağa taşınmakta ve eklenti kısmının tasarımı da iyileştirilmekte.

Bunlara ek olarak WhatsApp, emoji panelini de yeniden tasarlamış görünüyor. Emoji paneli eskiden ekranın tüm alt bölümünü kaplıyordu. Bu güncellemeyle birlikte çıkartma ve GIF sekmeleriyle birlikte emoji paneli ayrı ve daha küçük bir boyutta görüntülecek.

WhatsApp Web'in test aşamasında keşfedilen bu özelliklerin ne zaman yayına sunulacağı henüz bilinmesede yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.