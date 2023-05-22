Uzmanlar uyardı: Seçimler yapay zekayla manipüle edilebilir

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, bu hafta ABD Kongresi'nde verdiği ifadede yeni nesil yapay zeka modellerinin kullanıcıları manipüle edebileceğini söyledi.

Altman, "Bu modellerin manipüle etme, ikna etme ve birebir etkileşimle yanıltıcı bilgi yayma yetenekleri endişe verici" ifadelerini kullandı.

Independent'ta yer alan habere göre Altman Kongre'deki ifadesinde, "Temel olarak, bu yeni sistemler istikrarı bozacak. Bu sistemler insanlığı daha önce görmediği boyutta ikna edici yalanlar üretebiliyorlar. Dışardakiler bunu seçimlerimizi etkilemek için, içerdekilerse piyasaları ve siyasi sistemi manipüle etmek için bu sistemleri kullanabilirler. Demokrasinin kendisi tehdit altında" dedi.

Altman'ın bu sözleri yapay zeka temelli uygulamaların hızla geliştiği bir dönemde, gelecek yıl Birleşik Krallık ve ABD'de yapılacak seçimlerle ilgili dezenformasyon endişesini de yeniden gündeme taşıdı.

Guardian'ın haberinde, daha önce çevrimiçi propaganda için basitçe yazılmış metinleri yayan botlar ve "paralı trollerden" oluşan ekiplerin kullanıldığı ancak ChatGPT ve benzeri teknolojilerin seçimlere daha geniş çaplı bir müdahalenin önünü açtığına dikkat çekildi.

Birleşik Krallık merkezli Alan Turing Enstitüsü'nde yapay zeka üzerine çalışmalar yürüten Prof. Michael Wooldridge, yapay zeka temelli dezenformasyonun bu yeni teknolojiyle ilgili ana endişelerden biri olduğuna dikkat çekerken, "Şu anda yapay zekayla ilgili endişelerimin bir numarasında bu konu var. Birleşik Krallık ve ABD'de seçimler yaklaşıyor ve sosyal medyanın yanlış bilgi yaymak için çok güçlü bir araç olduğunu biliyoruz. Yapay zekanın da endüstriyel boyutta yanlış bilgi üretebildiğini biliyoruz" diye konuştu.

ChatGPT benzeri uygulamaların hedefli yanlış bilgi üretebileceğine dikkat çeken Wooldridge, bu yolla kırsal bölgede yaşayan bir Muhafazakar Parti seçmeninin, büyük şehirde yaşayan bir İşçi Parti seçmeninin veya ABD'nin ortabatı eyaletlerinde yaşayan bir Cumhuriyetçinin ayrı ayrı hedeflenebileceğini söyledi.

Wooldridge, biraz programlama tecrübesi olan kişilerin sahte kimliklerle ve yapay zeka yoluyla kısa süre içinde sahte haberler üretebileceği uyarısında bulundu.