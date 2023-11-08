WhatsApp’ta uygulama içi reklam dönemi

WhatsApp Başkanı Will Cathcart geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, platformun Durum ve Kanallar hizmetlerinde reklamların yayınlanabileceğini söyledi.

Donanımhaberde yer alan bilgiye göre Cathcart, WhatsApp reklamlarının yeni Kanallar özelliği ve durumlar da dahil olmak üzere uygulama içinde farklı yerlerde görünebileceğini söylüyor ancak değişiklik için herhangi bir tarih verilmiş değil. Ancak Cathcart bir konuda kesin: Reklamlar, WhatApp'ın gelen kutusunda ya da "mesajlaşma deneyiminde" olmayacak.

WhatsApp birkaç yıl önce Durum'a reklam koymaktan bahsetmişti, ancak şirket bunu hiçbir zaman hayata geçirmedi. Cathcart bunu bir olasılık olarak gündeme getirse de, henüz hiçbir şey kullanıma sunulmadı. İlk girişim 2018 yılında yapılmıştı ancak 2020'de reklamlara geçiş ve gizlilik odaklı kullanıcıların tepkilerinden çekinildiği için süreç ertelenmişti.