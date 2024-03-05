ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde 5 Mart-7 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık’ın organizasyonunda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğiyle düzenlenen organizasyona 80’in üzerinde firma katılırken ilk gün gelen ziyaretçi sayısı katılımcıları memnun etti. Fuarın açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “2024-2025 sezonunun sergilendiği bu fuarda geçen yıl yeni yerimize gelmiştik. B2B olarak başladığımız bu organizasyon artık tamamen uluslararası bir fuar halini aldı. Uluslararası alıcıları şirketlerimiz son koleksiyonlarını sunma fırsatı yakalıyorlar. Aynı zamanda şirketlerimizin yaptığı inovatif ürünler başta olmak üzere tüm tasarımların sergilendiği önemli bir trend alanı oluşturduk. Bursa artık tekstilde üretim ve ticaretin yanı sıra trend ve modanın da belirlendiği bir nokta konumuna geldi. Bunu sürdürülebilir kılmak adına yılda 2 kez düzenlediğimiz bu fuar önemli” dedi. Bursa’nın tekstildeki yolculuğunu özetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Bursa tekstilde BTSO öncülüğünde önemli atılımlar yapıyor. Çok güzel işbirliklerine ev sahipliği yapacak olan bu organizasyon aynı zamanda kentin ekonomisine de önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.