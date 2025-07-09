Giyimde küresel toparlanma başladı, Türkiye geride kaldı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Tüm dünyada yıllık 500 milyar doları aşan küresel ithalatta salgın sonrası artan enflasyonist baskının azalmasıyla başlayan toparlanma bu yıl hızlanarak devam etti. Küresel ithalatta yıllık 100’er milyar dolarlık hacim ile en büyük iki pazar olan Avrupa Birliği ve ABD’de ise iyileşme çok daha belirgin bir şekilde gerçekleşti. Bu alanda dünyanın en büyük tedarikçileri arasında ilk sıralarda gelen Türkiye ise ne yazık ki bu toparlanmadan nasibini alamadı. En büyük ihracat pazarı olan AB’de hazır giyim ithalatı yüzde 11’den fazla artarken Türkiye’nin bölgeye ihracatı yüzde 0,6 düştü. Hedef pazarlar arasında ilk sırada gelen ABD’de ise yine hazır giyim ithalatı yüzde 10 artmasına rağmen Türkiye’nin bölgeye ihracatı yüzde 0,6 düşüşle 202 milyon dolara geriledi. Bu düşüşün arkasında ise başta işçilik olmak üzere son yıllarda hızla artan maliyetler nedeni ile Türkiye’nin rakip ülkeler ile fiyat rekabetinde geride kalması yer aldı.

AB’ye ihracatta değer de miktar da düştü

2025’in ilk çeyreğinde Avrupa Birliği’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, değer bazında yüzde 11,6 oranında artarak 49,1 milyar Euro, miktar bazında ise yüzde 11,8 oranında artarak 2 milyon ton değerinde gerçekleşti. AB, hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının yüzde 52,2’sini Birlik içinden, yüzde 47,8’sini ise Birlik dışından gerçekleştirdi. AB’nin Birlik dışından hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı değer bazında yüzde 20,8 oranında artarak yaklaşık 23,4 milyar Euro, miktar bazında ise yüzde 20,3 oranında artarak 1,1 milyon ton değerinde gerçekleşti. AB’nin 2025 yılının ilk üç ayında en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştirdiği ülke ise yüzde 27,1 payı ile Çin oldu. Çin’den ithalat değer bazında yüzde 29,2 oranında artarak 6,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Türkiye ise yüzde 9,6 payı ile AB’nin en büyük 3. hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi konumunu sürdürse de ihracatta düşüş yaşadı. AB’nin 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’den ithalatı değer bazında yüzde 0,9 oranında azalarak yaklaşık 2,2 milyar Euro olurken, miktar bazında ise yüzde 4,4 oranında azalarak 82 bin tona geriledi.

Tarife savaşları avantaja dönüşemedi

ABD’nin 2025 yılı ilk çeyreğinde hazır giyim ve ithalatı yüzde 9,4 artışla toplamda 26,9 milyar dolar değerine ulaştı. Bu rakamın yaklaşık 20 milyar dolar konfeksiyona, geri kalan 6,9 milyar doları ise tekstil olarak kaydedildi. Bu ABD pazarında hazır giyim talebinin güçlü seyrettiğini ve özellikle pandeminin ardından artan stoklama eğilimleriyle desteklendiğini gösteriyor. Ancak Çin doğrudan bu yükselişten bekleneni alamadı. Asıl yükseliş Vietnam, Bangladeş, Hindistan ve Kamboçya gibi Güney Asya merkezli üreticilerde yaşandı. Bu dönemde Türkiye’den hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ise yüzde 0,6 düşüşle 203,8 milyon dolardan 202 milyon dolara geriledi. Bu yılın ilk yarısında ise ABD’ye yapılan ihracat yüzde 1,2 gibi sınırlı bir artış yaşandı ve 394,7 milyon dolara çıktı.