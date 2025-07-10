TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak: “Ev tekstili Türkiye ekonomisinin lokomotifidir”

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak, Podyum Davet’te düzenlenen ve 700’ü aşkın sektör temsilcisinin katıldığı buluşmada projelerini açıkladı. TETSİAD Yönetim Kurulu ve tüm Türkiye’deki ev tekstilcilerin ortak kararı ile güçlü bir destekle yola çıktığını vurgulayan Ocak, HOMETEX markası ile yurt dışında fuar organizasyonlarına imza atmayı planladıklarını dile getirdi. Ufuk Ocak, ayrıca Genç TETSİAD ve komisyonlar aracılığıyla sektörün tüm kesimlerini yönetim süreçlerine dahil edecek bir yapı kuracaklarını ifade etti.

Sektörün geleceğini ortak akıl, dayanışma ve vizyoner projelerle inşa edeceklerini söyleyen TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak “Bu platform, ev tekstili sektörümüzün birlikte üretme kültürünün ve güçlü dayanışma ruhunun sembolüdür” dedi. Ocak, bugüne kadar edindiği yönetim tecrübesi ve saha bilgisiyle yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazır olduklarını belirtti. Türk ev tekstili sektörünün yıllık 3,5 milyar doları aşan ihracatı, 50 bini aşan istihdamı ve 2 binden fazla üretici firmasıyla Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Ocak, “Amacımız bu potansiyeli ileriye taşımak, markalarımızı dünya vitrinine çıkarmak” diye konuştu.

“Bu bir ortak akıl yolculuğudur”

Ufuk Ocak, ev tekstili sektörünün geleceğini yeniden şekillendirmek için yola çıktıklarını belirterek, adaylık sürecinin şahsi bir karar değil, ortak aklın ürünü olduğunu söyledi. “Bu yolculuk, sektörün içinden gelen, yıllardır emek veren, vizyoner ve deneyimli isimlerle yapılan uzun istişareler sonucunda atılmış bir adımdır” diyen Ocak, sektörün kanaat önderleri, genç kuşak temsilcileri ve mevcut yönetim kurulu üyeleriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda ortak hedefler etrafında kenetlenme kararının alındığını ifade etti. Türkiye’nin dünya pazarlarında sürdürülebilirlik, teknoloji, dijitalleşme ve markalaşma gibi alanlarda güçlü adımlar atabileceğini vurgulayan Ocak, “TETSİAD’ın öncülüğünde sektörü daha ileri taşıyacak bir yapı kurmak için sorumluluk üstlendik” diye konuştu. Yeni dönemde oluşturulacak yönetim kurulunun hem tecrübeden hem de genç kuşakların dinamizminden besleneceğini belirten Ocak, bölgesel ayrışmalardan uzak, ortak hedeflere odaklanan, ulusal ve uluslararası projelerle ses getiren bir TETSİAD vizyonu ortaya koyacaklarını söyledi.

“Hometex Türkiye’nin vitrini haline geldi”

Ev tekstili sektörünün en büyük markalarından biri olan HOMETEX Fuarı’nın yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynadıklarını kaydeden Ocak, “2021’de fuar iptal riskiyle karşı karşıyayken, sektörümüzü yalnız bırakmadık. KFA Fuarcılık ile birlikte HOMETEX markasını yeniden ayağa kaldırdık. Bu bir cesaret, vizyon ve kararlılık hikayesidir” diye konuştu. Yeni dönemde HOMETEX World projesiyle ABD, Afrika ve Körfez ülkeleri gibi stratejik pazarlarda fuarlar düzenleyeceklerini açıklayan Ocak, genç girişimciler ve kadın profesyoneller için Genç TETSİAD ve Kadın Girişimcileri kuracaklarını belirterek, “Beni en çok heyecanlandıran projemizdir. Gençlerle birlikte geleceği hazırlayacağız. Bursa’da birlikte çalıştığımız, listemizde yer alan 60 genç isim var. Diğer taraftan kadın çalışanlarımız, mühendislerimiz ve tasarımcılarımızın emekleri ile buralara geldik. Kadınların da etkinliğini artıracağız. Hep birlikte büyüyeceğiz, birlikte başaracağız. Sektörün her kesimini yönetime dahil eden şeffaf, kapsayıcı ve güçlü bir yapı kuracağız” ifadelerini kullandı.

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve TETSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Uludağ OSB Yönetim Kurulu ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sektörün duayen isimleri ile organize sanayi bölgeleri, sanayici iş insanları dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin başkanları da toplantıya yoğun ilgi gösterdi.