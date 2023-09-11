Bursa Textile Show’u 70 ülkeden alıcı ziyaret etti

EKONOMİ (BURSA) - Bu yıl 10’uncusu 5-7 Eylül tarihleri arasında 180’e yakın firmanın katılımıyla düzenlenen Bursa Textile Show’da 2023-2024 sonbahar-kış giysilik kumaş koleksiyonları yerli ve yabancı iş profesyonellerinin beğenisine sunuldu. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4 holde, toplam 10 bin metrekarelik alanda yapılan fuara yaklaşık 70 ülkeden alıcı geldi. Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı alıcılar, fuarda stant açan firmalarla önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın Ur-Ge projeleri kapsamında B2B organizasyonu da düzenledi. Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan fuar ile sektörün kalbi 3 gün boyunca Bursa Textile Show’da attı.

Fuarı yerli ve yabancı 7 bini aşkın iş profesyoneli ziyaret etti. Tekstil sektörünün nabzının attığı fuarda ilham verici seminerler de yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca moda endüstrisinde önemli bir deneyime sahip olan WGSN Mindset Direktörü Kim Mannino WGSN sonbahar kış 24-25 Kumaş Trendleri, AIT Yapay Zeka Geliştiricisi Çilem Afacan moda ve tekstil endüstrisindeki dijital dönüşüm, Lenzing Türkiye İş Geliştirme Bölüm Müdürü İlkşen Dedeoğlu Demiray tekstilde sürdürülebilirlik için çözüm önerileri ile Türk Patent Endüstrisinden Gayrimenkul Uzmanlık Asistanı Muhammet Tunça tasarım tescil süreçleri konularında seminer verdi.

Sektör dünyaya açılıyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektöründe büyük tecrübeye sahip Bursa’nın ihracat pazarlarında güçlü performansını sürdürdüğünü söyledi. BTSO olarak tekstil sektöründe daha fazla markanın küresel ligde yer alması gerektiğini, bunun da sektördeki ihracatçı sayısının artmasından geçtiğini belirten İsmail Kuş, fuarda yapılan iş görüşmelerinin önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla yansıyacağına inandıklarını söyledi.