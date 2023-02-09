Tekstil fabrikaları geçici sığınak oldu

Yener KARADENİZ

Türkiye’yi sarsan 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren tekstil fabrikaları, kapılarını afetzedelere açtı. Malatya ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgede bulunan fabrikalar binlerce depremzedeye sığınak oldu. Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’nin ardından Malatya’nın en büyük hazır giyim tesisleri arasında yer alan Talu Tekstil’den Özak Tekstil’e ve Zevigas’a Fetih Tekstil’den Trikotek’e ve Taha Giyime kadar 10’larca tesis kapılarını afetzedelere açtı. Söz konusu işletmelerde 5 binin üzerinde depremzede Malatya 1. ve 2. OSB’de misafir edilerek gıda ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, bölgede tüm fabrikaların durduğunu ve kimsenin çalışmadığını belirterek barınma ve gıda ihtiyacının üst seviyede olduğunu söyledi. Bu nedenle Malatya’da bulunan üretim tesislerini afetzedelerin hizmetine açtıklarını belirten Paşahan, “Talu Tekstil, Özak Tekstil ve bizim tesisimizi depremzedelerin kullanıma açtık. Yemek su gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. İstanbul’dan takviye etmeye devam ediyoruz. Talu’da 500, Özak’ta 500 bizde de 350-400 kişilik kapasite var. En azından sıcak bir ortam. İnsanlar zor durumda. Bölgede herkes elinden geleni yapıyor” dedi. Aynı zamanda Zevigas Yönetim Kurulu Başkanı da olan Paşahan, bölgenin genelinde gıdadan suya kadar birçok ihtiyacın olduğunu aktararak, “Su bulmak bile büyük sıkıntı. Arabasında yatmayı düşünenler benzin alamıyor. Maalesef ortam çok iyi değil. Biz ülke olarak bu konularda özveri ile çalışan bir ülkeyiz. Sadece biz değil herkes seferber oldu ama ihtiyaçlar çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Maraş Ticaret Borsası’na 500 kişi sığındı

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta da dün yardımlar gelmeye devam ediyor. Önceki gün gazetemiz vasıtası ile iş dünyasına, sanayicilere seslenerek yardım çağrısı yapan Narteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, yardımların yoğun bir şekilde ulaştırılmaya başlandığını aktardı. Aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı da olan Narlı, “Şehir çok kötü durumda. Dilimiz telaff uz etmeye korkuyor ama çok büyük bir can kaybı söz konusu. Biz 12 Şubat bölgesindeyiz. Şu anda Ticaret Borsası’nda 500 kişiyi misafir ediyoruz. Aş evi kurduk. Sabah, öğlen, akşam çorba servisi yapıyoruz. Barınma konusunda sıkıntı çok büyük. İnsanlar arabalarının içinde uyuyor. Enerji yoktu, akaryakıt sıkıntısı vardı. Şimdi bazı bölgelere enerji verildi, yakıt geldi. Battaniye de geldi ve gelmeye devam ediyor. Bundan sonraki dönemde gıda, su kumanya ihtiyacı yoğun olacak. Bunların gönderilmesine öncelik verilmesini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

İhracatçı birliklerinin topladığı yardım malzemeleri yerine ulaşıyor

Depremde zarar gören vatandaşlar için önceki gün İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) ve Hizmet ihracatçı Birlikleri (HİB) yardım kampanyası başlattı. Birliklerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili şu bilgiler yer aldı: “Ülkemizin birçok noktasında hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İTKİB, İMMİB, İİB, HİB olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattık. Kampanyaya destek olmak isteyenlerin her türlü kışlık giysi, çorap ve iç giyim, kışlık ayakkabı ve bot, battaniye polar, uyku tulumu, bebek bezi, elektrikli soba ve kuru gıda başta olmak üzere yardımlarını koli ile içeriği koli üstünde yazacak şekilde Atatürk Havalimanı B Girişi Eski DHL Kargo Binası (Shell karşısı) adresine göndermeleri halinde alınan eşyalar depremde zarar gören ailelere ulaştırılacaktır.” Bu kapsamda toplanan onlarca TIR yardım malzemesi deprem bölgelerine ulaştı. Benzer şekilde Türkiye Ayakkabı Sektörü Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve Ayakkabı Yan sanayicileri Derneği (AYSAD) ve Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu tarafından düzenlenen kampanya kapsamında toplanan kışlık ayakkabı bot gibi ürünler de yine TIR’lar ile yardım bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.