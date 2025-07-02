ABD’nin lüks otelleri Türk bornozuna sarıldı

İMAM GÜNEŞ

ABD pazarına odaklanan Türk ihracatçılar, 29 Haziran – 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında New York’ta düzenlenen Summer’25 Fancy Food Show fuarına çıkarma yaptı. Türkiye milli katılım organizasyonu ile gerçekleştirilen fuarda, ülkenin dört bir yanından gelen firmalar ürünlerini sergilerken, gıda sektörünün ötesine taşan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Türk havlu ve bornozları, New York’un dünyaca ünlü otel zincirlerinde kendine yer buldu.

Türkiye, ABD’nin ev tekstili ithalatında 6’ncı sırada

Fuara katılmak için New York’a giden Türk iş dünyası temsilcileri, konakladıkları otellerde karşılaştıkları Türk üretimi havlu ve bornozları sosyal medyaya taşıdı. Özellikle Hyatt Regency’de konaklayan bir katılımcının gazetemize ulaştırdığı görselde, ABD’li büyük markaların Türkiye’den tedarik ettiği bornozların kullanıldığı görüldü. Son yıllarda hazır giyimde Asya ülkelerinin ABD pazarındaki hâkimiyeti sürerken, Türkiye’nin özellikle ev tekstilinde büyük zincirlerin tedarik listesine girmesi dikkat çekti. Konu ile ilgili İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Murat Şahinler, EKONOMİ gazetesine değerlendirme yaptı.

ABD’nin ev tekstili ithalatında Türkiye’nin 6’ncı sırada yer aldığını belirten Şahinler, “2024’te ABD’ye 267 milyon dolarlık ev tekstili ihracatı gerçekleştirdik ve toplam ithalat içindeki payımız yüzde 1,8 oldu. En çok ihraç ettiğimiz ürün grubu havlu, tuvalet ve mutfak bezleri. Onları yatak çarşafı ve dokuma bornozlar izliyor. Bu payı yeterli görmüyoruz. Ancak ABD’li müşterilerle kurulan ilişkiler uzun soluklu ve sadık iş birliklerine dönüşüyor. Onlar için fiyat değil, kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik daha önemli. Biz de bu pazarda kalıcı başarı sağlamak için tüm üyelerimize yönelik belgelendirme, eğitim ve tecrübe paylaşımı projeleri geliştiriyoruz” dedi.

Depo ve ortak şirket kurma projeleri gündeme gelebilir

Türk firmalarının ABD pazarında kalıcı olabilmesi için sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda güçlü iş birlikleri ve yerinde yapılanmalarla hareket etmesi gerektiğini ifade eden Şahinler, şöyle devam etti: “ABD’de etkin lobi faaliyetleri için ABD’de yerleşik olan Türk kontaklarla daha yakın temas içinde olmalı, bağlantıları doğru kullanmalıyız. Ticaret Bakanlığımızın Yurt Dışı Lojistik Merkezleri (YDLM) desteğinden yararlanarak, ABD’de depo hatta ortak şirket kurma projelerini gündeme alabiliriz. Örneğin bornoz, çarşaf, perde gibi ürünlerde faaliyet gösteren 40-50 firmayı bir araya getirerek kolektif satış modeli oluşturabiliriz. Bu sadece ilgiye ve koordinasyona bağlı. Hedeflerimizden biri de gençlik komiteleri oluşturarak, uzak pazarlardaki büyük ithalatçıları fethetmek olacak. Amacımız, ‘Made in Türkiye’nin üst düzey tüm otel zincirlerinde yer alması. Bu konuda sabır ve gayretle başarı elde edebileceğimize inanıyorum.