TSB'de başkanlık seçimi 14 Eylül'de yapılacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yaptığı açıklama ile başkanlık seçimi tarihini duyurdu. Açıklamada, 3 Ağustos'ta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki Genel Müdürlük görevinden ayrıldığını açıklayan Atilla Benli'nin TSB Başkanlığı'nın 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereği sona erdiği hatırlatıldı.

Söz konusu Kanun uyarınca, TSB Başkanı'nın, üye şirketlerin temsil yetkisi olan katılımcıları arasından seçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu amaçla 14 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul düzenleneceği kaydedildi. Açıklamada, başkanlık seçimine kadar TSB Başkanlığı görevini, TSB Başkan Yardımcılarından Taylan Türkölmez'in vekaleten üstlendiği ifade edildi.