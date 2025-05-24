5 yılda fiyatlar yüzde 2500 arttı: Kamp yapmak cep yakıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Yaz gelirken, tatil hayalleri de başlıyor. Türkiye’nin cennet sahillerinde yer alan otellere gitmek orta gelirli için bile lüks haline gelirken, doğa severlerin tatil kavramı kamp bile cep yakıyor.

Güneybatı sahillerinde yer alan bir kamping’in temmuz ayı fiyatlarında son 5 yıllık seyir, 2025 yılında çadır kurmanın birkaç yıl önceki otel fiyatlarına yaklaştığını gösteriyor.

Karavanı olanlar için de durum çok farklı değil.

Son 5 yılda yüzde 2500 artış!

Doğa severler, daha uygun maliyetli ve daha özgür bir tatil şekli olan çadır kamplarına yönelirken, pandemiyle artan karavan merakı da bu alanlarda kendine yer bulabiliyor.

Güneybatı sahillerinde yer alan bir kamping’in 2021-2025 fiyatlarına bakıldığında ise “uygun maliyetin” zorlaştığı da anlaşılıyor.

2021 yılında temmuz ayında gecelik karavan yer ücreti, karavan kişi başı ücreti ve çadır kişi başı ücretlerinin 60 TL olduğu görülürken, çadır yer ücreti ise gecelik 40 TL oluyor.

2022 yılında fiyatlar yine temmuz ayı için yüzde 40 seviyesinde artış göstererek 85 ve 55 TL’ye çıkıyor.

2023 yılına geldiğimizde fiyat artışları yüksek oluyor. Yüzde 130 oranında artan fiyatlarda karavan, karavandaki kişiler ve çadırdaki kişiler için ücretler 195,5 TL, çadır yeri için ödenen ücret ise 126,5 TL oluyor.

2024 yılında daha da hızlanan artış oranı ortalama yüzde 165, 2025 yılında ise yüzde 225 oranında oluyor.

Bu yaz temmuz ayında kamp yapmak isteyen bir karavan sahibi 2021 yılında 60 TL olan karavan yer ücreti ve karavanda kalan kişi başı ücret için 1600 TL ödemek durumunda olurken, çadırda kalan kişi de gecelik aynı ücreti ödüyor. Çadır yer ücreti ise 2021 yılında 40 TL iken, 2025’te 1250 TL oluyor. Ücretler 5 yılda ortalama yüzde 2681 oranında artıyor.

Asgari ücretlinin kampı kısalıyor

Asgari ücretli birinin karavanı ya da çadırı olması halinde, kampta tatil yapabileceği süre ise 5 yılda kısaldı.

Karavan ile iki kişi temmuz ayında 2021 yılında 16 gün, 2022 yılında 22 gün, 2023 yılında 19 gün, 2024 yılında 11 gün tatil yapabilirken, 2025 yılında 5 gün tatil yapabiliyor.

Çadırda kalmayı tercih ederlerse, yine temmuz ayında 2 kişinin tatil süreleri 2021’den 2025’e 18-24-22-12 ve yine 5 gün oluyor.

Çadır fiyatları

Çadır almak ise kamplar kadar yüksek artış göstermiyor.

2021 yılında zincir marketlerden 239 TL’ye alınabilen iki kişilik çadırın fiyatı 5 yılda yüzde 850 seviyesinde artarken, en yüksek fiyat artışı 20224’te oluyor.

2022 yılında yüzde 25 artışla çadır fiyatı 299 TL’ye çıkarken, 2023’te 499 TL’ye yükseliyor. 2024 yılına gelindiğinde çadır fiyatlarındaki artış yüzde 160 oluyor ve 1.299 TL’ye çıkıyor. Artış hızı yüzde 77’yle 2025 azalırken, fiyat da 2.299 TL oluyor.

Çadırı alabilenler kampta kalmakta zorlanıyor.