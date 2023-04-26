Bayram, kıyı otellerini doldurmaya yetmedi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle talebin geçen yıllara göre sınırlı kaldığını söyledi. ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Süzer de önceki bayramlara kıyasla Çeşme, Kuşadası gibi turizm beldelerinin beklenen ilgiyi görmediğini belirtti.

Doluluk oranlarının önceki bayramlara göre yüzde 50 düştüğünü kaydeden Süzer, “Dolulukta yüze 80’leri görmeyi umarken 50-60 arasında kapattık” dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Bölgede otellerin yüzde 60’ı açıldı. Bayramda 1-2 gün doluluklar arttı ancak ay boyunca yüzde 50 dolulukları aşamadık. Nisan ayı düşük sezondu, yine düşük kaldı. Bayram etkilemedi. Bayramın hafta sonuna denk gelmesiyle süre kısa kaldı. Ayrıca deprem etkisiyle kimse tatile gitmek istemedi” diye konuştu.

Elite World Hotels & Resorts Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu deprem ve Ramazan etkisiyle zaten durgunluk yaşandığını belirterek, “Bayram biraz daha hareketli geçti. Lokasyonlara göre değişiklik gösterdi. Mesela Sapanca’daki otelimiz yüzde 95 doluluğa ulaştı. Marmaris’te yeni açtığımız otelimiz yüzde 40’ta kaldı. Diğer lokasyonlarda da tatil amaçlı rezervasyonlar sayılıydı. Sapanca’daki otelimizin misafirlerinin tamamı yerliydi, Bursa, Ankara, İzmir, İstanbul gibi çevre illerden gelenler çok oldu.”

Şehir turizmi hareketlendi

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ise “Bayram tatilinin 23 Nisan’la birleşmesiyle şehir turizminde ciddi hareketlenme oldu. Şehir hayatına mola vermek isteyen çocuklu aileler çok uzaklaşmayacakları rotaları tercih ettiler. Sapanca ve Afyon otellerimizde yüksek doluluk oranlarını yakaladık. Sahil bölgelerine de talep oldu ancak bu bölgelerde yüksek hareketli dönem okulların kapanmasıyla başlayacak” diye konuştu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜ- ROB) Başkanı Müberra Eresin, “Bayram tatili kısa olduğu için geçmiş yıllarda olduğu gibi bir hareketlilik oluşmadı. Şehir otelleri ve özellikle İstanbul, bayramda Ortadoğu pazarı ile yoğun geçerdi ama bu bayram daha sakin” dedi.

Gemi turları yüzde 90 doluydu

Setur yetkililerinin verdiği bilgiye göre Ramazan Bayramı’nda özellikle 6 gün süren, 4 ülkeden ve 3 başkentten geçen Tuna Nehri turu ve Akdeniz turu büyük ilgi gördü. Bu turlarda yüzde 90’ı aşan doluluk oranına ulaşıldı. Tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyenler ise özellikle Avrupa ve Balkan turlarına yöneldi. Bu lokasyonların yanı sıra Fas, Ürdün, Güney Afrika da farklı deneyimler yaşamak isteyen tatilseverler tarafından en çok talep gören rotalar arasında yer aldı. Vizesiz seçeneklerde ise sahilleri ile dikkat çeken Sharm El Sheikh, Dubai ve Mauritius yoğun ilgi gördü.