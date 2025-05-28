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“Bursa turizminin geleceği tarihte saklı”

TURSAV Başkanı Faruk Pekin, Türkiye’nin turizmde yıllardır “deniz, kum, güneş” üçgenine hapsolduğunu belirterek, kültür turizminin önemine dikkati çekti. Pekin, Bursa’nın zengin tarihi ve inanç rotalarıyla bu alanda öne çıkma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Esra Özarfat
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“Bursa turizminin geleceği tarihte saklı”
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EKONOMİ (BURSA) - Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin, Türkiye’nin yıllardır turizmde deniz, kum, güneş batağına itildiğini söyledi. Bursa’nın deniz turizmine sahip olmamasını bir avantaj olarak gördüğünü kaydeden Pekin, “Bursa kültürel yapısıyla çok şanslı bir kent” dedi. Türkiye’nin mukayeseli üstünlük açısından tarih ve kültür konularında rakiplerinin önde olduğunu kaydeden Pekin, “Akdeniz çanağında mukayeseli üstünlüğümüz deniz, kum ve güneş açısından yoktur. Bugün Türkiye yarın, İspanya ya da Slovenya ucuz destinasyon olarak belirlenebilir. Ancak, kültürde üstünlüğümüz bellidir” dedi. Türkiye’nin kültür turizmi açısından en zengin olduğunu, Bursa’nın da bunun başında geldiğini ifade eden Pekin, “Gerisi size kalmış” dedi. Pekin, inanç turizminin İznik, Uludağ’daki manastır kalıntıları, Trilye, Kumyaka ve Mudanya ekseninde düşünülmesi gerektiğini de kaydetti. Pekin, İznik’te inanç turizminin sürdürülebilir olması için, İznik, BUSİAD ve Bursa’nın önce kendisinin buna inanması gerektiğini de belirtti.

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