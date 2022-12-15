Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 30 gün önce satışa sunuluyor

Doğu Ekspresi'ne olan ilgi yıllar geçtikçe artıyor. Özellikle 2017 yılından bu yana ciddi bir ilgi oluşan Doğu Ekspresi'nde yer bulmak isteyen turistler ve yolcular Doğu Ekspresi bilet fiyatlarını araştırıyor. Doğu Ekspresi bilet fiyatları yolculuğun kapsamına göre değişiyor. Doğu Ekspresi bilet fiyatı 189 liradan başlarken, yolcunun seçimlerine göre bu fiyat katlanabiliyor.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunulurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü 2022-2023 döneminin ilk seferine başladı. Turistik Doğu Ekspresi kapsamında bu dönemde 86 sefer yapılması ve bu seferlerde 13 bin 760 yolcu taşınması bekleniyor.

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirirken, 13 bin 544 yolcuyu bu maceraya ortak etti.

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

2022-23 sezonunda Turistik Doğu ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL olark belirlenmiş. Bu fiyat iki kişi veya tek kişi için fark etmiyor.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Standart Doğu Ekspresi için ise bilet fiyatları oldukça makul seviyelerde... Standart pulman fiyatı 189 lira olan Doğu Ekspresi bilet fiyatları kuşetli vagon için ise kişi başı 339 lira olarak belirlendi. Kuşetli vagonlarda dört yolcu misafir ediliyor.

Turistik Doğu Ekspresi rotasında nereler var?

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara’dan hareket ederek sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçiyor.

Ankara-Kars güzergahında İliç, Erzincan ve Erzurum'da yerel tur amaçlı uzun süreli duruşlar yapan Turistik Doğu Ekspresi, seferini 31 saat 30 dakikada tamamlıyor.

Kars-Ankara güzegahında ise Divriği ve Bostankaya'da yerel tur amaçlı olarak uzun süreli duruş yapan Turistik Doğu Ekspresi, bu seferini ise 30 saatte tamamlıyor.

Turistik Doğu Ekspresi hattı yolcularına 1.365,204 kilometre uzunluğunda bir yolculuk yaşatıyor.