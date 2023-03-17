Yatak endüstrisi ihracatta çıkışı yeni pazarlarla sağlayacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünyada yatak üretim hacminin 43 milyar dolar olduğunu, bunun sadece yüzde 1’lik kısmına Türkiye’nin sahip olduğuna vurgu yapan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, Türkiye’nin dünya sıralamasında 14’üncü sırada yer aldığını anlattı. 2020 ve 2021 yılları verilerini paylaşan Güler, bu dönemde dünya yatak üretiminin yüzde 16 büyüme gösterirken Türkiye’deki yatak üretiminin 429 milyon dolarlık hacmi ile yüzde 5.5 büyüme kaydettiğini ifade etti.

Osman Güler şu değerlendirmeyi yaptı: “İhracatta ise gerileme kaydetmişiz. 2020 yılında Türkiye 256 milyon dolarlık ihracatı ile dünya sıralamasında 5’inci sırada yer alıyordu. 2021 yılında Amerika’nın Türkiye ve Vietnam gibi ülkelere uyguladığı ek vergilerin etkisiyle rekabet gücünü kaybeden Türkiye, 255 milyon dolar yerine 242 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu yüzde 5’lik düşüş dünya yatak ihracat sıralamasında da 5’inci sıradan 7’nci sıraya gerilemesine neden oldu. Türkiye’de ise 2020 yılında 162 milyon dolarlık yatak tüketimi 2021 yılında 200 milyon dolara çıktı.” Türkiye’de yatak üretim kapasitelerinin yüksek olduğuna işaret eden Osman Güler, ihracat çalışmalarına ağırlık verilerek dünya yatak tüketim pastasındaki paylarını artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin uygun coğrafi pozisyonu, yeterli teknolojik alt yapısı, güçlü tedarik zinciri ve uygun işçilik gibi tüm imkanlarıyla önemli bir üretim üssü olduğuna dikkati çeken Güler, “sektörün maliyet düşürme çalışmaları ile rekabet gücünü artırabileceğini ifade etti. Osman Güler, en yüksek maliyetlerden olan navlun fiyatlarını düşürmek için uygulanan yatağı presleyerek ve rulo yaparak hacim düşürme uygulamasının Türkiye’de hala yeterince yoğun uygulanmadığına vurgu yaptı.

Hedef pazar: ABD ve Hindistan

İhracat hacminin artırılması noktasında farklı pazarlara odaklandıklarının altını çizen IBIA Başkanı Osman Güler, son olarak Hindistan’daki India Mattresstech EXPO fuarına katıldıklarını bildirdi. Hindistan pazarının önemine işaret eden Güler şu değerlendirmeyi yaptı: “Hindistan çok zor ama bir o kadar da geleceği parlak bir pazar. Dünya yatak üretiminde 1.1 milyar dolarlık bir üretim hacmi ile üçüncü sırada yer alıyor. Nüfus oranları benzer seviyelerde olan Çin ile kıyaslandığında Hindistan’ın yatak tüketiminin 1.1 milyar dolar ile Çin’in 10’da biri seviyesinde oranında olduğunu görüyoruz. Şu an Hindistan’da yatak kullanma kültürünün çok düşük bir seviyede olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak halkın kültür seviyesi yükseldikçe yatak tüketimi de artacaktır. Gelecekte bu pazarda etkin olmak için bugünden yerimizi alıyoruz.”

Güler ayrıca, sektörün geleneksel pazarlarından İngiltere ve Amerika’nın yanı sıra Polonya’nın yükselmekte olan pazarlardan olduğunu kaydetti. Yatak yan sanayi sektörünün 2023’ün sonuna kadar 3 milyar dolarlık üretimi 4 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracatını ise 3 milyar dolara çıkarmak istediğini belirten Osman Güler, sektörde yeni pazarlardan pay alan ve ihracatta büyüme kaydeden firmalar bulunduğunu bildirdi. Geçen yıl Rusya - Ukrayna savaşı ile global ekonomik krizlerin büyümeleri sınırladığına vurgu yapan Güler, buna karşın sektörün üretimini 3 milyar doların üzerine taşımayı başardığının altını çizdi.

IBIA EXPO’nun ikincisi Eylül’de

Geçen yıl ekim ayında ilkini düzenledikleri Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’nda (IBIA EXPO 2022) 91 ülkeden, 320 ayrı şehirden ziyaretçi ağırladıklarını belirten Osman Güler, 5 bin 750’si yurt dışından olmak üzere toplam 22 bin 500 profesyonel ziyaretçinin fuarı gezdiğini söyledi. İlk fuar olmasına rağmen elde edilen başarının üyeler arasındaki sinerjiden kaynaklandığına işaret eden Güler, sektörün teknoloji ve malzeme tedariği konularında dünya çapında önemi bir noktada olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl da 28 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarın alanını 15 bin metrekareden 25 bin metrekareye yükselttiklerini kaydeden Osman Güler, “Artık daha tecrübeli ve global pazarda adını duyurmuş bir IBIA var, bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Fuar alan büyüklüğünü ve talepleri karşılayacak pozisyonu göz önünde bulundurursak IBIA üyelerinin dışında birçok katılımcıya da fuarda yer açılabilecek. Bu yıl daha yoğun çalışma ve adını duyurmuş bir IBIA ile daha geniş katılımlı bir alım heyeti programı planlanıyor. Ayrıca fuarın iki günü, TÜYAP’ta gerçekleşecek olan İntermob Fuarı ile de çakışıyor. Ancak bunun pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Birçok mobilya üreticisi iki sefer İstanbul’a gelmek mecburiyetinde kalmayacaktır. Tek gelişte her iki fuarı da ziyaret etme imkanı bulacaktır” dedi. Bu yıl dünyada yapılan tüm sektör fuarlarını büyük ekipler halinde takip ettiklerini belirten Güler, buralarda yoğun tanıtım çalışmaları da yürüttüklerini anlattı.