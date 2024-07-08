346 kişinin ölümüne yol açmıştı! Boeing, 737 Max soruşturmasında suçunu kabul edecek

Boeing'in suçlu itirafı, şirketin ABD Savunma Bakanlığı ve NASA kuruluşlardan büyük sözleşmeler almasını engelleyebilir. Reuters'da yer alan bilgilere göre Boeing, bu sözleşmeleri korumak için muafiyet talep edebilir.

İtiraf Boeing'e yarayacak

Mayıs ayında Adalet Bakanlığı, Boeing'in ölümcül kazalarla ilgili 2021 anlaşmasını ihlal ettiğini tespit etmişti. Suçlu itirafı, Boeing'i kazalara yol açan birçok kararının daha fazla kamu incelemesine maruz kalmasından kurtarırken, yeni CEO'nun atanmasıyla birlikte şirketin ilerlemesini kolaylaştıracak.

haberler/boeing-737-max-sorusturmasinda-sucunu-kabul-edecek-h1495">Cnbc-e'de yer alan habere göre Boeing ayrıca önümüzdeki üç yıl boyunca güvenlik ve uyum programlarını güçlendirmek için en az 455 milyon dolar yatırım yapmayı kabul etti. Adalet Bakanlığı, şirketin uyumunu denetlemek için üçüncü bir taraf denetçisi atayacak.

Kurban yakınları memnun değil

Adalet Bakanlığı, Boeing'e suçlu itirafı için bir anlaşma teklif etti ve şirkete bu anlaşmayı kabul etmesi için bir hafta süre verdi. Ancak bazı ailelerin avukatı, bu teklifi "tatlı bir anlaşma" olarak eleştirdi ve anlaşmaya mahkemede itiraz edeceklerini belirtti.

Kimse ceza almayacak

Boeing, Federal Havacılık İdaresi'ne, MAX'ta düşük hızlarda çalışmak üzere genişletilmiş bir yazılım özelliğine sahip olduğu konusunda bilerek yanlış beyanda bulunduğunu kabul ediyor. Bu yazılım, Boeing'e pilotlar için daha az yoğun eğitim gerektirdiğinden para tasarrufu sağladı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Boeing'in yönetim kurulu, MAX kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelecek. Anlaşma, bireysel yöneticileri korumazken, zaman aşımı nedeniyle bireylere karşı suçlamalar olası görülmüyor.

Bu ceza, Boeing'in ölümcül kazalarla ilgili ikinci 243.6 milyon dolarlık cezası olacak ve indirime gidilmeyecek. Şirket, daha önce 2021 anlaşmasının bir parçası olarak bu cezayı ödemişti. Yani Boeing'in cebinden ayrıca para çıkmayacak.

Kurbanların aileleri, önceki anlaşmayı eleştirmiş ve Adalet Bakanlığı'ndan Boeing'den 25 milyar dolara kadar talepte bulunmasını istemişti. ABD Adalet Bakanlığı Boeing'in 2021 anlaşmasını ihlalini araştırırken kurbanların ailelerinden bilgi almak için birkaç toplantı düzenlemişti.