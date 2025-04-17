ABD mahkemesi Google için kararını verdi

ABD mahkemesinin kararına göre Google, bazı çevrimiçi reklam teknolojilerinde tekel olmak için yasalara aykırı hareket etti. Bu karar, bir yıl içinde bir federal mahkemenin Google'ın üstünlüğünü korumak için yasa dışı davrandığına ikinci kez hükmetmesi oldu. Karar ayrıca, 1.88 trilyon dolarlık piyasa değeri olan şirketin internet üzerindeki gücünü değiştirebilecek yasal sorunlara yenilerini ekledi.

"Yasaları çiğnedi"

ABD Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Leonie Brinkema verdiği kararda, Google'ın web üzerindeki sayfalara reklam yerleştiren ve büyük ölçüde görünmez olan teknoloji sistemi üzerinde hakimiyet kurmak için yasaları çiğnediğini söyledi. Adalet Bakanlığı ve bir grup eyalet, reklam teknolojisindeki bu hakimiyetin, şirketin daha yüksek fiyatlar talep etmesine ve her satıştan daha büyük bir pay almasına izin verdiğini savunarak Google'a dava açmıştı.