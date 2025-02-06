ABD merkezli White Bridge Global, stratejik işbirliği için Ege Yapı'yı seçti

Asya ve Afrika'daki gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçekli yatırımlara imza atan White Bridge Global, gayrimenkul sektöründe Ege Yapı ile stratejik bir ortaklığa giriyor. Bu kapsamda, ABD'nin önde gelen yatırımcılarından White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Beach ve Başkan Yardımcısı Ali Demirhan liderliğindeki bir heyet, yatırım planlarının ilk durağı olarak Pakistan’a ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif, ilgili bakanlar ve ülkenin önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemi başlatacak görüşmeler yaptı. White Bridge Global, madencilik, gayrimenkul, enerji ve serbest bölge yatırımları gibi çeşitli alanlarda stratejik iş birlikleri geliştirmiş bir şirket olarak, gayrimenkul alanındaki faaliyetlerinde Ege Yapı ile birlikte hareket edecek. Gayrimenkul sektöründeki tecrübesi ve bilgi birikimi nedeniyle Ege Yapı ile ortaklık yapmaktan heyecan duyan White Bridge Global, bu alandaki ilk yatırım adımını geçtiğimiz hafta attı.

Pakistan’ın artan yatırım potansiyeli ve gelişen ekonomik altyapısı, uluslararası gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Ege Yapı da verimli ve sürdürülebilir yatırım stratejileri doğrultusunda Pakistan'daki fırsatları değerlendirmek üzere üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

“Pakistan, gayrimenkulde büyük potansiyele sahip”

Pakistan ziyareti sırasında hükümet yetkilileri, iş liderleri ve kilit paydaşlarla görüşen Gentry Beach, bu görüşmelerde Pakistan'daki gayrimenkul sektörünün muazzam potansiyelini vurguladı. 23 yılı aşkın süredir şirketlere değer yaratma konusunda deneyime sahip bir iş insanı olan ABD’li yatırımcı Gentry Beach, kariyerine Morgan Stanley’de başladı ve iş yaşamının ilerleyen dönemlerinde yatırım yöneticisi ve küresel yatırımcı olarak görevler de yaptı. Aynı zamanda Trump ailesiyle yakın iş ilişkileri bulunan ve Trump Kampanyası’nın Finans Eş Başkanı olarak görev alan Beach, aileye yakın bir iş insanı olarak tanınıyor.

Yapılan görüşmelerde Pakistan gayrimenkul pazarının güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Beach, White Bridge Global aracılığıyla, Pakistan’da küresel standartlarda projeler geliştirmeye ve bu projelere yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi. Beach ayrıca, İslamabad ve Karaçi'deki yatırımların ölçeğinin milyarlarca dolara ulaşabileceğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı yazılı açıklamada, heyetin Pakistan'da iş fırsatları yaratma konusundaki çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyette yer alan isimlerden Ali Demirhan ise şirketin Asta ve Afrika’daki yatırımlarında önemli bir role sahip. Kariyerine başladığından bu yana enerji, inşaat, turizm ve gıda sektörlerinde önemli yatırımlar gerçekleştiren Ali Demirhan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Demirhan, Türkiye'ye yabancı sermaye girişinde aktif rol oynayarak özellikle Körfez ülkelerinden yatırım çekilmesi çerçevesinde önemli çalışmalar yürüttü. Her yıl düzenlediği forumlarla, Körfez ülkelerinin iş insanları ile Türk iş dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren Demirhan, Türkiye’nin uluslararası arenadaki en güçlü lobi yapılanmalarından birini oluşturarak ülkeye yönelik yatımlara da önemli katkılar sağlıyor.

Pakistan gayrimenkul sektöründe büyük dönüşüm

White Bridge Global’in Pakistan'daki girişimleri, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerini güçlendirmeyi ve bölgeye değer katan projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, modern, sürdürülebilir ve yaşanabilir alanlar oluşturarak, Pakistan'ın geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.

241 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Pakistan, hızla gelişen gayrimenkul sektörüyle dikkat çekiyor. Ülkede kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri hız kazanırken, White Bridge Global iş birliğiyle Pakistan’daki inşaat ve gayrimenkul ekosisteminin küresel standartlara taşınması hedefleniyor. Heyetin Pakistan ziyareti kapsamında bölgedeki şirketlerle stratejik iş birliği anlaşmaları imzalanırken, taraflar arasındaki ortaklıkların önümüzdeki dönemde yeni projelerle genişlemesi bekleniyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, konut ve karma kullanımlı projelerin hayata geçirilmesi, yeşil binalar ve enerji verimliliği odaklı çözümler üretme konuları öne çıktı. Pakistan'da büyüyen orta sınıf ve artan şehirleşme oranı, konut ve ticari gayrimenkul projeleri açısından büyük fırsatlar sunuyor. Ayrıca, altyapı yatırımları, lojistik merkezleri ve sanayi bölgelerinin geliştirilmesi gibi alanlarda da önemli iş birliği potansiyeli bulunuyor.