Abdi İbrahim, bilgi teknolojileri sektörüne girdi

Abdi İbrahim, ilaç sektöründeki uzmanlığını bilgi teknolojileri alanına da taşıdı. Abdi Business Technologies, farklı sektörlere teknoloji alanında çözümler üretmek amacıyla Abdi İbrahim bünyesinde kuruldu.

Abdi Business Technologies, yazılım geliştirme, veri analitiği ve iş zekâsı, siber güvenlik, bulut bilişim, validasyon ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere müşterilerine teknolojik iş çözümleri sunuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Abdi İbrahim Teknoloji Şirket Direktörü Koray Kurt, iş zekâsı, makine öğrenmesi, veri analizi ve yapay zekanın yanı sıra medikal pazarlama alanında da sosyal medya çözümleri, çağrı yönetim sistemleri, iş sürekliliği gibi pek çok alanda hizmet verdiklerini söyledi. Abdi İbrahim'in içinden doğan bir şirket olduklarını belirten Kurt, şunları kaydetti: “Sürekli geliştirdiğimiz teknolojik çözümlerimiz, sektörlere ve şirketlere özel kişiselleştirilmiş hizmetlerimiz, know-how’ımız, dinamik ekibimiz ve cesur bakış açımızla, bilgi teknolojileri sektöründe yenilikçi çözümler sunan öncü ve lider bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe giden yolda ise en büyük avantajımız, Abdi İbrahim’in 111 yıllık deneyimi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanma kültürüdür. Hizmet anlayışımızı oluşturan beş temel değerimiz; müşteri odaklılık, kalite, inovasyon, güvenlik ve takım çalışmasıdır. Bu değerlerle ilaç sektörü başta olmak üzere finanstan perakendeye, lojistikten enerji sektörüne pek çok farklı sektöre hizmet sunuyoruz. Sektörlere ve şirketlere özel kişiselleştirilmiş teknoloji çözümlerimiz ile müşterilerimizin iş süreçlerinin optimize edilmesine, verimliliğin, kârlılığın ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına destek olmak istiyoruz.”

“Dış pazarlara da açılmayı hedefliyoruz”

İlerleyen süreçte uluslararası pazarlarda da var olmayı hedeflediklerini aktaran Kurt, “Yurt dışındaki müşterilerimize de hizmet sunmayı ve ürünlerimizi pazarlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda pazar araştırmaları ve uygun stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Abdi İbrahim’in yurt dışındaki fabrikaları ve iştiraklerine hizmet ve ürünlerimizi sunarak ilk adımlarımızı atmayı planlıyoruz.” dedi.