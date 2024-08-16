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ACD, karbon ayak izi hesaplayan yazılım geliştirdi

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde fabrikaları dijitalleştirip verimliliğini arttıran yazılım ve teknoloji ürünleri sunan ACD, enerji yönetimi ve karbon ayak izi takibi yapabilen yapay zekâ destekli yeni bir yazılım geliştirdi. Kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan firma, bu yazılım ile uluslararası standartlara uygun olarak enerji tüketimini analiz ederek karbon emisyonlarının hesaplanmasına olanak sağlıyor.

Haber Merkezi
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ACD, karbon ayak izi hesaplayan yazılım geliştirdi
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ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

SEM adını verdikleri yazılımları hakkında bilgiler veren ACD Genel Müdürü Ertul Erözdemir, enerji yönetimi ve karbon ayak izi takibi gibi güncel konulara odaklanan bu yazılımın yapay zekâ destekli bir karar destek sistemi olarak öne çıktığını söyledi. Fabrikalardaki enerji tüketimini elektrik, doğalgaz ve güneş enerjisi gibi kaynaklardan toplanan verilerle analiz ettiklerini belirten Erözdemir, “Bu veriler, enerji verimliliğinin ölçülmesine, karbon ayak izinin hesaplanmasına ve firmaların yurt dışı satışlarında uluslararası karbon standartlarına uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. SEM, ayrıca firmaların ISO 50001 enerji yönetim sistemi belgelendirme süreçlerini de kolaylaştırıyor. Yazılım kapsamında toplanan veriler, üretim esnasında kullanılan makineler üzerindeki enerji analizörleri ve sensörler aracılığıyla kablolu ya da kablosuz olarak elde ediliyor. SEM, bu verileri kullanarak anlık enerji değişikliklerine göre önerilerde bulunuyor ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede firmalar, enerji maliyetlerini düşürürken karbon ayak izlerini de azaltabiliyor” diye konuştu.

“Geliştirdiğimiz teknolojiyi sanayiye entegre ediyoruz”

Yazılımın hem küçük işletmeler hem de büyük sanayi kuruluşları için uyumlu ve kullanılabilir bir çözüm sunduğunu aktaran Erözdemir, bulut tabanlı ya da lokal olarak kullanılan SEM’in büyük veri yapısını destekleyen özellikleriyle öne çıktığını dile getirdi. Yazılımın entegre yapısıyla, farklı sistemlerle uyumlu çalışabildiğini kaydeden Erözdemir, SEM’in bilinirliğini artırmak için yoğun bir pazarlama çalışması yürütecekleri bilgisini paylaştı. 20 yıllık deneyimlerinin yanı sıra teknopark ortamında sağladıkları avantajlarla ulusal ve uluslararası birçok Ar-Ge projesinde yürütücü ya da proje ortağı olarak yer aldıklarını belirten Ertul Erözdemir, teknoloji geliştirerek sanayiye entegre etme misyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.  

“20 yılın birikimiyle ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz”

20 yıllık deneyimlerinin bir sonucu olarak bu yazılımı geliştirdiklerini ve teknopark altyapısının sağladığı avantajlardan yararlandıklarını belirten Erözdemir, teknoparklarda olmanın, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirdiğini ve bu iş birlikleri sayesinde projelerde akademik bilgiye hızlı erişim sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, teknoparkların sunduğu ulusal ve uluslararası projelerde yer almanın, firmalar için önemli bir referans oluşturduğunu vurgulayan   Erözdemir, "Devletin teknoparklara sağladığı altyapı destekleri, firmamızın ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor. Bu sayede, ülkemiz sanayisi için katma değer yaratmaya devam ediyoruz," dedi.

20 yıllık süreçte birçok Ar-Ge projesinde yürütücü ya da proje ortağı olarak yer aldıklarını belirten Erözdemir, sanayiye entegre ettikleri teknolojilerle hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınırlık kazandıklarını dile getirdi. "Bu yıl 20. yılımızı kutluyoruz, ancak bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki 20, 30, hatta 40 yıl boyunca ülkemiz ve sanayimiz için değer üretmeye, yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz," diye ekledi.

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