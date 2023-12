Agrotech, Profert’in yüzde 70 hissesini satın aldı

Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, gübre üretimi alanında faaliyetlerini sürdüren Profert’in yüzde 70 hissesini satın aldığını duyurdu. Açıklamada, daha önce ön görüşmeleri yapılan ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çalışmalarını sürdüren Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş’nin 1 milyon 500 bin TL tutarındaki sermayesinin, yüzde 70’ine karşılık gelen 1 milyon 50 bin TL nominal değerli hisselerinin yine aynı bedelle satın alınmasına; devir bedelinin 1 yıl içinde ödenmesine karar verildiği kaydedildi.

Gelecek dönemde tarım ve gıda sektörünün farklı alanlarında büyümeye devam etmeyi amaçladıklarını söyleyen Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, şunları kaydetti: “Bu adımı, Agrotech’in tarımsal üretimin tüm süreçlerinde etkin bir rol oynama hedefi açısından son derece önemsiyoruz. Profert, bitki besleme, toprak düzenleme ve bitki gelişim düzenleyicisi gibi konularda toprakla ilgili tüm sorunları çözebilecek geniş ürün portföyüne sahip. Türkiye’nin her noktasında her ürün için temin edilebilir ürünler sunan, 2002 yılından bu yana üretimiyle ön plana çıkan yerli bir firma. Bugüne kadar 9 ülkeye ihracat yapan firmanın ürünleri Avrupa Birliği tarafından da ruhsatlanmış durumda. Agrotech olarak bu kararı almamızda en önemli etkenlerden biri de şirketin daha az gübreyle daha verimli bir toprak hedefleyen ve toprağı daha az kirleten akıllı gübreler konusunda akıllı gübre üretimini gerçekleştiren ilk yerli firma olması. Toprakta 70 ila 110 gün arasında azotun devamlılığını sağlayan akıllı gübreyle, her dönem bitkinin azota ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde verimlilik önemli ölçüde artırılıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu satın almayla, hem tarımsal üretimin her alanında hem de raflara çıkmasını planladığımız tüm ürünlerimizde ülkemizin tarımsal kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

“Tarım sektörünün geleceğine yatırım yapıyoruz”

Türkiye’de sürdürülebilir tarımsal üretim hedefiyle 2013 yılında yola çıktıklarını belirten Demiröz, “Agrotech olarak, Türkiye’de tarım sektörünün gelişimine katkı sunmayı ve ülkemizin sahip olduğu kaynakları en verimli şekilde kullanmayı önceliklendiriyoruz. Tarımsal üretimde tarladan sofraya kadar olan tüm süreçlerde katma değerli üretimi hedefleyerek, Uşak, Balıkesir, Antalya ve Samsun’da toplam 4 bin dönüm arazide sebze ve meyve üretiyoruz. Üretimimizin bir kısmını da 15 ülkeye ihraç ediyoruz. Agrotech olarak tarım sektörünün geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu anlamda sözleşmeli tarım anlaşmalarıyla çiftçilere gübre, tohum, mazot ve tarım ilacı gibi ürünleri tedarik ederek, tüm maliyetlerini üstlenmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca mahsullerini girdileri mahsup ederek, piyasa şartlarındaki fiyatlarla satın almayı hedefliyoruz. Bu sayede sözleşmeli tarımda örnek olacak bir yöntemi hayata geçirmeyi ve 2024 yılı sonuna kadar 1 milyon dekar sözleşmeli tarım alanında üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte üreticiye sunduğumuz tek destek maddi ölçekte olmayacak. Üretimde maksimum verimliliği sağlamak için sözleşmeli tarım anlaşmamız olan çiftçilerimize zirai mentorluk de yapacağız.” dedi.